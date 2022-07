Nuovi semafori e manutenzione a Messina: via ai lavori. Come cambia la viabilità

Al via a breve i lavori di manutenzione e installazione di nuovi semafori a Messina. È infatti stata pubblicata sul sito del Comune l’ordinanza del Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco che dispone le modifiche alla viabilità – restringimenti di carreggiata e divieti di sosta – necessarie per consentire l’esecuzione degli interventi. Vediamo quali sono i 45 impianti interessati.

Aggiudicato l’appalto per “I lavori di manutenzione programmata, di pronto intervento della rete semaforica comunale e di installazione di nuovi impianti – Accordo quadro 2021-2022-2023”. Gli interventi saranno realizzati a cura dell’impresa aggiudicataria Rti Plastisignal S.R.L. (mandataria) J.L. Group S.R.L. (mandante) Viale Di Villa Massimo, 37 – Roma Dell’impresa Subappaltatrice New Tecno Plus Srl – Via Serri 84/A Santa Lucia Del Mela. L’importo di aggiudicazione è di 505.000,94 euro.

Lavori di manutenzione per i semafori di Messina: impianti interessati e viabilità

In vista dei lavori, Palazzo Zanca ha previsto alcune limitazioni viarie. Per tutta la durata dell’appalto di tre anni, in prossimità degli impianti semaforici, vigeranno:

la chiusura al transito per semicarreggiata gestendo la circolazione nella rimanente parte,

gestendo la circolazione nella rimanente parte, il divieto di sosta con zona rimozione in prossimità delle aree limitrofe gli impianti semaforici per consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera,

con zona rimozione in prossimità delle aree limitrofe gli impianti semaforici per consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera, la chiusura al transito veicolare, se necessaria.

Gli impianti semaforici interessati sono i seguenti:

Garibaldi – Battisti; Garibaldi – Boccetta; Boccetta – Cavour; Boccetta – XXIV Maggio; Boccetta – Regina Margherita; Cannizzaro – Centonze; San Martino – Cannizzaro; La Farina – Santa Cecilia; La Farina – San Cosimo; La Farina – Europa; La Farina – Cannizzaro; Garibaldi – Unità d’Italia; Libertà – Giostra; San Martino – Maddalena; San Martino – Europa; San Martino – Lucania; Italia – Noviziato Casazza; Boccetta – Gagini; Celi – Contesse; La Farina – Maddalena; La Farina – Trieste; Garibaldi – I Settembre; Cannizzaro – Cavour; San Martino – Vittorio Emanuele; San Martino – Santa Cecilia; Bonino – Bonsignore; Catania – Emilia; San Martino – San Cosimo; Battisti – Santa Cecilia; La Farina – Salandra; Giostra – Regina Elena; Garibaldi – Giostra; Libertà – Brasile; Garibaldi – Trapani; Garibaldi – Fata Morgana; Regina Elena – Palermo; Cavour – Sant’Agostino; Cannizzaro – Battisti; Cannizzaro – Italia; Placida – Fratelli Di Mari; Marina Russa – Faraone; Marina Russa – Camaro (San Paolo); Marina Russa – Direzione Artiglieria; Europa – Italia; La Farina – Vittorio Veneto.

