Nuovi orari e nuovi servizi all’hub del Palarescifina: cosa cambia per tamponi e vaccini

Nuovi orari e nuovi servizi all’hub del Palarescifina di Messina. Dal percorso vaccinale creato appositamente per i soggetti disabili o più fragili, alla stampa e all’assistenza nell’emissione del green pass covid, all’esecuzione dei tamponi in un’area dedicata: vediamo come cambia la funzionalità del centro situato nella zona di San Filippo.

La novità principale è quella che riguarda i soggetti più fragili, che adesso potranno accedere alla vaccinazione attraverso un percorso dedicato, gestito dal personale con la qualifica di educatore, il quale avrà cura di accompagnare fisicamente ed emotivamente l’utente durante la vaccinazione.

A commentare, il Commissario per l’Emergenza Covid-19, Alberto Firenze: «Abbiamo voluto garantire un’attività che possa dare maggiore assistenza alle persone diversamente abili, con personale altamente qualificato. L’obiettivo è quello di offrire sostegno al soggetto paziente nello sviluppo delle autonomie e nei processi di inclusione. Questo è un Centro che garantisce da sempre ottimi servizi che ora sono sempre di migliore qualità».

Fondamentali anche i servizi riguardanti il green pass e l’URP Vaccinazioni: «Abbiamo attivato – spiega il coordinatore dell’Hub del Palarescifina, Antonino Franciò – anche altri servizi importanti come l’estrazione, la stampa e l’eventuale assistenza all’emissione del green pass da vaccinazione, guarigione o da tampone; l’URP Vaccinazioni, con personale amministrativo ed informatico, che garantisce all’utenza l’assistenza informativa alle vaccinazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali. Si forniscono inoltre, indicazioni relative alla vaccinazione per chi ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2, informazioni sulla vaccinazione in età pediatrica, e si garantiscono certificazioni di esenzione e un servizio di mediazione culturale».

Nuovi orari per vaccini e tamponi all’hub del Palarescifina di Messina

Da lunedì 20 settembre l’hub del Palarescifina di Messina seguirà questi orari:

da lunedì a domenica, dalle ore 8.00 alle 20.00. La mattina dalle 8.00 alle 14.00 si faranno i tamponi nella parte esterna attualmente dedicata ai parcheggi; mentre il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 si somministrano i vaccini, per garantire una prevenzione completa.

I tamponi saranno comunque programmati con il sistema drive in da parte delle Usca, su prenotazione al numero 800 954 434.

Il centro, si ricorda, si trova in via degli Agrumi ed è raggiungibile dallo svincolo autostradale di San Filippo e dalla S.S. 114.

