Nuovi interventi di scerbatura in centro a Messina: le modifiche alla viabilità

Al via domani, giovedì 9 settembre, nuovi interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune in alcune vie del centro di Messina. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità, ed in particolare divieti di sosta nei tratti oggetto degli interventi.

Gli operatori di MessinaServizi Bene Comune saranno al lavoro da giovedì 9 a domenica 12 settembre, in orario notturno, sul lato monte di viale Italia, tra via T. Cannizzaro e viale Europa. Nei tratti di strada oggetto delle attività di manutenzione del verde cittadino vigerà quindi il divieto di sosta, con rimozione coatta tra le 21.00 e le 5.00.

Sarà inoltre interdetto il transito ai pedoni sui marciapiedi interessati dagli interventi. Questi saranno indirizzati, con idonea segnaletica stradale, sul lato opposto. Sarà in ogni caso garantito l’accesso a tutti gli ingressi presenti lungo la tratta interessata dai lavori.

Fino a giovedì 16 settembre, si ricorda, anche AMAM sarà al lavoro in centro a Messina per interventi programmati di pulizia di caditoie e tombini. Nelle strade interessate vigerà il divieto di sosta in orari prestabiliti (e consultabili a questo link).

(Foto di repertorio)

