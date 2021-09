Lavori AMAM a Messina: divieti di sosta nelle vie del centro fino a giovedì 16 settembre

Al via oggi, martedì 7 settembre, i lavori AMAM di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in diverse vie del centro di Messina. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità, e in particolare divieti di sosta di 12 ore sulle strade coinvolte.

I lavori programmati dall’Azienda Meridionale Acque Messina si svolgeranno da oggi, martedì 7, a giovedì 16 settembre nelle vie: Porta Imperiale, A. Martino, S. Cecilia, Trieste e Geraci.

Pertanto, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.00, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati:

martedì 7 settembre – in via Porta Imperiale, tra via G. Macrì e piazza Lo Sardo, ed in tutta piazza;

– in via Porta Imperiale, tra via G. Macrì e piazza Lo Sardo, ed in tutta piazza; mercoledì 8 settembre – in via A. Martino;

– in via A. Martino; giovedì 9 settembre – in via S. Cecilia, tra piazza Trombetta e via C. Battisti;

– in via S. Cecilia, tra piazza Trombetta e via C. Battisti; venerdì 10 settembre – in via S. Cecilia, nel tratto compreso tra via C. Battisti e viale San Martino;

– in via S. Cecilia, nel tratto compreso tra via C. Battisti e viale San Martino; lunedì 13 settembre – in via S. Cecilia, tra viale San Martino e via La Farina;

– in via S. Cecilia, tra viale San Martino e via La Farina; martedì 14 settembre – in via S. Cecilia, tra le vie La Farina e Don Blasco, compatibilmente con l’attuale esecuzione dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”;

– in via S. Cecilia, tra le vie La Farina e Don Blasco, compatibilmente con l’attuale esecuzione dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”; mercoledì 15 settembre – in via Trieste;

– in via Trieste; giovedì 16 settembre – in via Geraci.

(23)