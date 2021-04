Nuovi hub vaccinali in Sicilia: a che punto sono i lavori tra Messina e provincia

Prosegue in Sicilia l’allestimento dei 17 nuovi hub per la somministrazione dei vaccini anti-covid previsti dal governo Musumeci. A Messina è provincia sono in corso i lavori per l’allestimento dell’hub del Palarescifina, nella zona Sud della città, e per il nuovo centro al parcheggio Lumbi di Taormina. L’obiettivo è quello di arrivare a fare sull’Isola fino a 50mila inoculazioni al giorno.

Ancora una volta, la Protezione Civile è al lavoro per l’allestimento di nuovi hub vaccinali in tutta la Sicilia. Dopo diversi sopralluoghi e l’affidamento dei lavori alle ditte incaricate, i primi cantieri ad essere stati aperti sono quelli di Taormina e di Messina. Venerdì 23 aprile, infatti, è stato eseguito un sopralluogo tecnico al PalaLumbi di Taormina. Il nuovo hub servirà il comprensorio jonico. I lavori di adeguamento strutturale dovrebbero completarsi a breve e nei prossimi giorni l’ASP di Messina si occuperà di allestire la farmacia. L’attivazione del nuovo hub al parcheggio Lumbi di Taormina è previsto, quindi, per la prossima settimana.

Proseguono i lavori anche al Palarescifina di Messina. La Protezione Civile Regionale non ha registrato alcuna criticità. Gli affidamenti erano stati firmati la scorsa settimana e i lavori edili, di manutenzione e di allestimento sono attualmente in corso. La consegna dei locali all’Asp è prevista per la prossima settimana.

Per quel che riguarda i due nuovi hub di Messina e provincia, si stima che al Palarescifina, a pieno regime, si potranno fare fino a 1.200 vaccini anti-covid al giorno, mentre al centro del parcheggio Lumbi di Taormina si dovrebbe arrivare a 500 somministrazioni giornaliere. Nel frattempo, ieri è stato inaugurato il nuovo centro vaccinale al Palacongressi del Policlinico “G. Martino” di Messina. Anche qui l’obiettivo è quello di arrivare a inoculare 500 dosi al giorno.

I nuovi hub vaccinali nel resto della Sicilia

Per quel che riguarda il resto della Sicilia, la situazione è la seguente. Sabato 24 aprile è iniziato anche l’allestimento dei Centri vaccinali temporanei in quattro siti del palermitano – Bagheria, Cefalù, Misilmeri, Palermo (centro commerciale La Torre) – e nei siti di Sant’Agata Li Battiati e Acireale, nel Catanese.

Nelle prossime ore inizieranno i lavori presso i nuovi hub di Trapani, a Partanna e Alcamo, in quello di Sciacca, in provincia di Agrigento, e negli Hub di Caltagirone e Misterbianco, ancora in provincia di Catania. Oggi, martedì 27 aprile è previsto un sopralluogo congiunto con la ditta incaricata e i tecnici del Dipartimento, finalizzato all’allestimento delle strutture interne all’immobile individuato a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Per questa settimana, inoltre, è prevista l’apertura del cantiere a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Attesa anche la disponibilità di un immobile della Casa del Sole di Palermo per dare l’avvio all’allestimento del centro vaccinale.

