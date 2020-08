Nuovi assessori per la Giunta De Luca: chi sono e cosa faranno Francesco Gallo e Laura Tringali

Sono Francesco Gallo e Laura Tringali i nuovi assessori della Giunta di Cateno De Luca che hanno preso il posto dei dimissionari Pippo Scattareggia ed Enzo Trimarchi. Dai loro predecessori erediteranno le deleghe, il primo allo Sport e allo Spettacolo (settore in cui ha già fatto esperienza politica), la seconda alla Pubblica Istruzione con alle spalle 12 anni nell’amministrazione delle scuole di Messina. Ma vediamo, più nel dettaglio, chi sono, qual è la loro storia professionale e di cosa si occuperanno per Palazzo Zanca.

Dopo giorni di annunci e attesa, la nuova Giunta comunale di Messina prende forma. Ieri il sindaco Cateno De Luca ha presentato la rinnovata squadra al completo, comprensiva di due nuove membri – oltre alla new entry dello scorso gennaio Francesco Caminiti – Francesco Gallo e Laura Tringali. I due assessori hanno prestato giuramento ieri, durante la conferenza stampa tenutasi nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca e sostituiranno Pippo Scattareggia ed Enzo Trimarchi.

Francesco Gallo, ex democristiano, ha già esperienza in politica, è stato assessore allo Sport e allo Spettacolo dell’Amministrazione Genovese ed è attualmente consigliere di amministrazione di ATM spa. Incarico da cui, però, si dimetterà a breve. È a lui che si deve l’inizio dei grandi concerti allo Stadio San Filippo (o Franco Scoglio).

Come membro della Giunta De Luca gli sono state affidate le deleghe a: Rapporti con ATM Spa; Politiche Sportive, Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini; Rapporti con gli Enti Teatrali e Musicali; Costituzione Fondazione per la Promozione Paesaggistica e culturale della Città; Cerimoniale ed Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Laura Tringali, invece, è attualmente preside dell’Istituto Alberghiero Antonello di Messina, ma ha svolto il ruolo di dirigente scolastica anche in altre scuole tra la città e la Provincia. Si è laureata nell’a.a. 1995/96 in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università degli studi di Messina per poi proseguire con corsi di aggiornamento e perfezionamento, fino al master di I livello in Didattica e Psicopedagogia dei DSA (disturbi specifici dell’apprendimento, ndr). Nel suo curriculum figura, inoltre, il ruolo di Delegato Nazionale Anp (Associazione Nazionale Presidi).

Come assessore della Giunta De Luca le sono state affidate le deleghe a: Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Formazione; Baratto Amministrativo, Banca del Tempo, Lavoro; Pari Opportunità.

