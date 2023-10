Nuovi arredi e una nuova fontana: chiesto il restyling di piazza Cutugno, a Ganzirri

Dare un nuovo volto a piazza Cutugno, luogo di aggregazione per giovani e famiglie che affaccia sul Lago di Ganzirri: questo l’obiettivo del consigliere della VI Municipalità, Massimo Costanzo, che lancia una proposta al sindaco di Messina, Federico Basile, al vicesindaco Salvatore Mondello e all’assessore Massimiliano Minutoli.

Una nuova fontana, nuove panchine, e un ritocco alla scalinata che porta verso il Lago di Ganzirri. Questi alcuni degli interventi richiesti dal consigliere della VI Circoscrizione, Massimo Costanzo, insieme al restauro del Monumento ai Caduti presente a piazza Cutugno. Più nel dettaglio, l’esponente del consiglio di quartiere chiede i seguenti interventi per piazza Cutugno a Ganzirri:

se non già previsto, il restauro del monumento ai caduti che attualmente si trova al centro della piazza (con possibilità di spostamento in altro punto sempre nella piazza)

la totale messa in sicurezza del perimetro della piazza;

la riqualificazione della scalinata esistente che porta alla piazza;

la realizzazione al centro della piazza di un’area giochi dedicata ai bambini;

La collocazione di una nuova fontana, di nuove e più panchine, nuovi cestini porta rifiuti e nuove alberature.

Nella sua richiesta, Costanzo suggerisce anche alcune possibili fonti di finanziamento, ovvero: il PEG Finanziario 2023- 2025 Capitolo 22810007 – Capitolo 22810019: il Fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana o la sicurezza delle periferie; Fondi previsti come opere compensative per grandi interventi come quello che effettuerà TERNA, ovvero il nuovo elettrodotto a 150 kV che collegherà le Cabine Primarie “Messina Nord” e “Messina Riviera per un investimento di € 20 milioni di euro. Si tratta, specifica, di risorse destinate proprio a questo tipo di interventi.

(Immagine © Google, maggio 2023)

