Nuove docce per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita: riparte “Aspettando la bandiera blu”

Mini-isole ecologiche, 18 nuove docce e un servizio di pulizia affidato a MessinaServizi Bene Comune: il progetto “Aspettando la bandiera blu” torna per l’estate 2021 di Messina e coinvolgerà le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita. Approvata la delibera di Giunta che predispone nuovi servizi (e riconferma quelli dell’anno scorso). Vediamo i dettagli.

Lo scorso 22 giugno, la Giunta comunale ha approvato una delibera – per la precisione la n. 352 – con cui riconferma le iniziative intraprese nel 2020 nell’ambito del progetto “Aspettando la bandiera blu” – bandiera blu che, si ricorda, quest’anno è andata a diverse località della provincia di Messina. Il documento prevede, in particolare, per le spiagge di Capo Peloro e di Santa Margherita:

L’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere a MessinaServizi Bene Comune , come già l’anno scorso;

a , come già l’anno scorso; La collocazione di mini-isole ecologiche in spiaggia, che dovranno essere svuotate dalla Partecipata comunale ogni giorno;

in spiaggia, che dovranno essere svuotate dalla Partecipata comunale ogni giorno; La rimozione delle imbarcazioni e di altri beni che occupano abusivamente le spiagge;

La realizzazione da parte del Dipartimento Servizi Ambientali di interventi finalizzati all’ abbattimento delle barriere architettoniche , alla collocazione di passerelle per l’acceso al mare, di torrette di avvistamento per la vigilanza dei bagnanti, e alla predisposizione dei punti di alimentazione per l’installazione di docce pubbliche;

, alla collocazione di per l’acceso al mare, di per la vigilanza dei bagnanti, e alla predisposizione dei punti di alimentazione per l’installazione di docce pubbliche; L’affidamento ad AMAM del compito di installare 18 docce pubbliche, che si aggiungeranno a quelle posizionate negli scorsi anni, provviste di punto doccia per portatori di handicap;

La delibera prevede inoltre che il Dipartimento Servizi Ambientali pubblichi un bando per l’assunzione di persone che si occupino di garantire la sorveglianza e la pulizia delle spiagge, la sorveglianza dei bagnanti e delle aree coinvolte nel progetto “Aspettando la Bandiera Blu”. Per l’iniziativa è stata autorizzata la spesa di 150.000 euro.

(Foto di repertorio)

(32)