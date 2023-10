Una nuova area a Messina in cui i cani possono correre e giocare: l’inaugurazione a Villa Sabin

Un nuovo spazio a Messina per i nostri amici a quattro zampe: è stata inaugurata ieri, 10 ottobre, la nuova area di sgambamento per cani a Villa Sabin, all’Annunziata. Ad occuparsene è stata la partecipata comunale, MessinaServizi Bene Comune.

Proseguono gli interventi di riqualificazione avviati in questi mesi nelle ville comunali di Messina. Oltre a Villa Dante, dove ormai sono attivi i nuovi campi sportivi (e gratuiti fino a dicembre), l’Amministrazione ha lavorato per rimettere a nuovo Villa Sabin, l’area verde dell’Annunziata, situata proprio accanto al capolinea Nord del tram e dedicata allo scienziato famoso per aver sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite.

In particolare, nella giornata di ieri, martedì 10 ottobre 2023, è stata inaugurata la nuova area di sgambamento per cani realizzata da MessinaServizi Bene Comune. Lo spiazzo, interno alla villa, è recintato, per evitare fughe e incidenti, ed è dotato di giochi per i cani, e servizi per i loro proprietari, come i cestini per la raccolta delle deiezioni canine, alcune panchine e delle fontanelle per l’acqua. «Un luogo ideale – ha commentato il sindaco di Messina, Federico Basile, sui social – per permettere ai cani di esercitarsi e interagire con altri cani sotto la supervisione dei loro proprietari. Andiamo avanti insieME».

Presenti all’inaugurazione della nuova area di sgambamento per cani di Villa Sabin, oltre al Primo Cittadino, la presidente di MessinaServizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato, l’esponente del CdA, Lino Cucè, gli assessori Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli.

