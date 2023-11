Nomi, cose, luoghi, colori, suoni: alla Mondadori il laboratorio creativo di “The Messineser”

Un laboratorio creativo indirizzato ai più piccoli e finalizzato a realizzare la copertina di “The Messineser KIDS”, nuova sezione dell’omonimo progetto nato a Messina nel 2022 e ispirato alla celebre rivista “The New Yorker”. L’evento si intitola “Nomi, cose, luoghi, colori, suoni” e si svolgerà alla libreria Mondadori (ex Ciofalo). Scopriamo di cosa si tratta e come partecipare.

Partiamo dal principio. “The Messineser” è un progetto creativo avviato su Instagram dall’illustratore messinese Salvo D’Arrigo sulla scia di “The Milaneser”, “The Palermitaner” e tanti altri. All’interno della pagina messinese è possibile scorrere tra i vari post le copertine ideate da diversi artisti della città dello Stretto, che raccontano Messina attraverso i suoi simboli, i personaggi e i luoghi più iconici.

Negli ultimi tempi, però, il progetto di “The Messineser” si è andato ampliando, aggiungendo una sezione dedicata agli eventi e, a breve, arriverà quella dedicata ai più piccoli, appunto “The Messineser KIDS”. Qui si inserisce il laboratorio creativo “Nomi, Luoghi, Cose, Colori, Suoni”.

Nomi, Luoghi, Cose, Colori, Suoni: il laboratorio di “The Messineser”

“Nomi, Luoghi, Cose, Colori, Suoni” è un laboratorio creativo indirizzato ai bambini dagli 8 ai 12 anni ed è finalizzato alla realizzazione di una copertina di “The Messineser KIDS”. Punto di partenza è il famoso gioco “Nomi, cose, città”.

Come funziona? La prima fase del laboratorio, spiegano gli organizzatori, sarà dedicata alle “manche” di Nomi, Luoghi, Cose, Colori, Suoni: i partecipanti saranno chiamati a indicare, in base alla lettera sorteggiata, una parola che ricordi Messina. Dopo cinque turni, ogni partecipante potrà scegliere tra i Luoghi, le Cose, i Colori e i Suoni usciti durante il gioco e disegnare la sua copertina. Le copertine verranno pubblicate sui canali social di The Messineser con cadenza settimanale e stampate sulla fanzine de ituoigelatinipreferiti.

Il laboratorio comprende una merenda, ha la durata di 2 ore e 30 minuti circa ed è aperto a 15 partecipanti. Il costo è di 15 euro. Il materiale sarà fornito dagli organizzatori (The Messineser e ituoigelatinipreferiti). Per le iscrizioni occorre mandare una e-mail all’indirizzo: themessineser@gmail.com.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 novembre 2023 alle ore 18.30 alla libreria Mondadori (ex Ciofalo) di via Consolato del Mare, a Messina.



