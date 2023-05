“Noi, Messina” nasce un nuovo gruppo civico: all’interno gli ex consiglieri Sorbello e Russo

Nella città dello Stretto nasce un nuovo gruppo civico. Si chiama “Noi, Messina”, conta una cinquantina di persone, tra cui gli ex consiglieri comunali Salvatore Sorbello e Alessandro Russo, e si presenta come «un contenitore democratico che si pone al servizio della città per proporre idee e progetti utili a migliorare la qualità della vita». A breve faranno un primo incontro dal titolo “liberiamo la città dai Conquistadores”.

Di seguito, la nota di presentazione di “Noi, Messina”: «Nasce una nuova realtà civica. Noi, Messina. Un gruppo di cittadini che hanno come unico comune denominatore l’amore per Messina. Attualmente è composto da una cinquantina di partecipanti, tutti di estrazione politica diversa. Un contenitore democratico che si pone al servizio della città per proporre idee e progetti utili a migliorare la qualità della vita. Siamo un gruppo che condivide la passione per Messina ed il confronto politico utile a dare soluzioni alle innumerevoli criticità esistenti, partendo dai servizi essenziali scarsi o inesistenti fino alla programmazione di reti infrastrutturali necessarie allo sviluppo ed alla rinascita del nostro territorio. Stanchi di questa politica farlocca che mira soltanto a nuove conquiste territoriali e nuove poltrone da distribuire utilizzando la nostra città, abbiamo deciso di consociarci per dire la nostra sui fatti che attengono alla città e soprattutto un NO incondizionato agli amministratori che in questi 5 anni l’hanno stuprata con azioni superficiali, destituite da qualsiasi logica di fondamento, che hanno scontentato tutti i cittadini.

Il progetto “Noi, Messina” si prefigge lo scopo di aiutare i più deboli, quasi sempre meno rappresentati, a dire la propria ed a pretendere quei diritti spesso negati per incapacità amministrativa a gestire la cosa pubblica. Uno dei temi che ci appassiona maggiormente è ad esempio il diritto alla casa in situazioni di emergenza abitativa che compete al Comune e non all’Arismè, ma che viene totalmente disapplicato in città da quando si sono insediati questi amministratori in continuità con i precedenti. Il decoro urbano, la sistemazione di ville e piazze, la riqualificazione dei Borghi, la vicinanza alle periferie che versano in condizioni di abbandono, la tutela dell’ambiente in generale e delle nostre colline, sono tra i temi di emergenza sui quali bisogna aprire subito una tavolo di concertazione con la città, con “tutte” le associazioni cittadine e con le autorità preposte al controllo del territorio. A breve partirà il primo incontro sul tema “liberiamo la città dai Conquistadores“».

Tra i componenti di “Noi, Messina” : gli ex consiglieri comunali Salvatore Sorbello e Alessandro Russo, Biagio Santagati, Angela Rizzo, Luisa Todaro, Antonio Bonfiglio, Daniele Crescenti, Nino Raciti, Assunta Orlando, Gaetano Carrano, Carmelo Altadonna, Sandro Aloisi, Antonino Mangano, Vittorio Chillè, Luigi Cangemi.

