No Green Pass: a Messina la manifestazione al Municipio – FOTO

I “No Green Pass” di Messina si sono dati appuntamento a Piazza Antonello nella mattinata di oggi – venerdì 15 ottobre – per poi partire in corteo e arrivare a Piazza Unione Europea (al Municipio) per dire no al vaccino anti-covid e all’obbligo di green pass.

Una piazza neanche troppo affollata quella di oggi, sicuramente meno gremita rispetto all’incontro di questa estate che si era tenuto alla Passeggiata a Mare.

No al Green Pass, manifestazione al Municipio di Messina

Le manifestazioni si stanno svolgendo in tutta Italia, con un monitoraggio serrato da parte delle Forze dell’Ordine dopo i fatti di Roma dello scorso 9 ottobre. Una data scelta non a caso quella della manifestazione che si è consumata a Piazza Municipio, perché proprio oggi scatta per i lavoratori l’obbligo di green pass, che si può ottenere con la somministrazione vaccinale o con il tampone ogni 48 ore. Tra gli organizzatori della manifestazione anche l’ex consigliere comunale Daniele Zuccarello, tra i partecipanti anche il professore dell’Università di Messina Giacomo Dugo e lo storico Franz Riccobono.

A parlare anche diversi studenti universitari: «Noi non vogliamo esibire la carta verde. Ci sono diversi studenti in altri Atenei italiani – continua uno di loro – che stanno facendo come noi. Non so se voi l’avete saputo, ma noi abbiamo consegnato una lettera al Rettore per spiegare le ragioni giuridiche e a tratti scientifiche per cui ci schieriamo contro il green pass. La salute dell’individuo può essere sacrificata per il bene della collettività, questo ce lo dice la Corte Costituzionale». Alle 17.00, altra manifestazione no green pass a Catania.

No Green Pass a Messina – le foto

