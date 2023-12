Natale a Messina. La magia del presepe a Piazza Cairoli

Piazza Cairoli si conferma uno dei punti chiave di questo Natale 2023 di Messina. A renderla magica non sono soltanto l’albero e il Christmas Village. Sul lato monte della piazza, infatti, si può ammirare anche un presepe davvero speciale che, al sol guardarlo, regala forti emozioni.

Un vero e proprio capolavoro di artigianalità, realizzato dal 37enne messinese Sebastiano Madafferi. «Il mio presepe è lungo circa 25 metri ed è composto da 3mila pezzi in movimento – ci racconta, svelandoci che quello che ammiriamo oggi è il risultato di un lavoro in continuo aggiornamento, iniziato quando era solo un bambino. «Questo presepe è interamente fatto a mano. I lampioni sono stati realizzati con delle cannucce da aperitivo, le casette sono in cartone e ogni pastore è dotato di un motorino singolo che gli consente di muoversi».

+2

Loading... ×

Lungo questo vero e proprio viaggio nell’antica Betlemme si possono ammirare tantissime scene e personaggi: gli immancabili re Magi, ma anche pastori, pescatori, panettieri, falegnami. Sullo sfondo anche un suggestivo vulcano, il castello dei romani, la vasca con i pesci. Un lavoro certosino in cui, centimetro dopo centimetro, si vede tutta la passione e la fantasia di Sebastiano Madafferi. «Sto già lavorando a nuovi personaggi» ci rivela, mentre nel suo presepe scende la notte e tutto diventa ancora più magico.

Per poterlo allestire è stato necessario lavorare 8 giorni e otto notti e, se deciderete di visitarlo, capirete subito il perché.

Il presepe rimarrà a Piazza Cairoli per tutto il periodo delle feste di Natale, fino al 6 gennaio. L’ingresso è gratuito e centimetro dopo centimetro, sarà possibile vivere la magia della nascita di Gesù.

(1686)