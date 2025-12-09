Natale 2025 a Messina: si accendono gli alberi, i cuori e i sogni: inizia la magia

Il Natale 2025 a Messina è ufficialmente iniziato con la tradizionale accensione degli Alberi dell’8 dicembre. Il primo albero ad essere illuminato è stato quello dentro l’atrio di Palazzo Zanca. Protagonisti dell’accensione anche i principali personaggi natalizi: Babbo Natale, omini di pan di zenzero, renne e persino il Grinch hanno intrattenuto grandi e piccoli con balli e canzoni.

Il Natale 2025 arriva a Messina

Dopo un piccolo rinfresco a base di panettoni, pandori e spumante, si è partiti alla volta dell’accensione dell’albero di Piazza Municipio. Un maestoso pino circondato da stelle di Natale e decorazioni varie si è illuminato fra gli applausi del pubblico e le canzoni intonate dal tenore messinese Davide Benigno.

La carovana natalizia si è poi spostata alla volta del Teatro Vittorio Emanuele dove un grande albero addobbato con note musicali e mascherine ha accolto lo spettacolo di giocolieri, del coro e dei mercatini natalizi di via Laudamo.

Proseguendo, l’altra tappa del Natale 2025 a Messina è stata piazza Università. Non solo un albero illuminato da luci dorate ma anche fiocchi di neve e auguri proiettati sulla facciata dell’Università. Tutta la città è illuminata e addobbata con colori oro e rosso che richiamano i colori giallorossi tipici della città. Colori presenti anche nell’albero di Piazza del Popolo e lungo le principali vie della città.

Piazza Cairoli: avamposto del Polo Nord

L’ultima, tradizionale accensione con tanto di countdown, è stata quella a Piazza Cairoli, sempre avvenuta sulle note del talento messinese Davide Benigno. Piazza Cairoli è stata trasformata in un avamposto del Polo Nord con giostre per bambini, mercatini natalizi, piccoli villaggi con renne. Tutta la città ha seguito l’accensione degli alberi con lo spirito di gioia e voglia di stare insieme tipico del Natale.

Il Natale 2025 a Messina è arrivato. Inizia il periodo più magico dell’anno dove ogni cosa sembra possibile per quel clima di magia e attesa che si crea nell’aria e soprattutto nei cuori delle persone.

