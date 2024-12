Natale 2024 a Messina: l’8 dicembre al via il periodo più magico dell’anno

Quasi tutto pronto per il Natale 2024 a Messina. Il sindaco Federico Basile nel giorno dell’Immacolata, domenica 8, accenderà come da tradizione, l’albero nell’atrio di Palazzo Zanca.

Insieme a lui ci saranno il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori, i consiglieri comunali, i rappresentanti delle sei Municipalità e i vertici delle Partecipate. L’accensione segnerà il via agli appuntamenti del Natale 2024 a Messina che allieteranno la comunità nel periodo più magico dell’anno. Gli appuntamenti saranno fino al 6 gennaio 2025.

Natale 2024 Messina: l’accensione degli alberi

A seguire dall’accensione dell’albero di Piazza Unione Europea, si procederà con l’accensione dell’abete nello spazio antistante il Vittorio Emanuele. Da lì sarà poi il turno dell’albero a Piazza Università, di piazza Lo Sardo per poi concludere con l’accensione dell’albero di Piazza Cairoli.

Quest’anno, sono 90 gli alberi collocati dall’Amministrazione comunale nelle principali piazze della città e quelle dei villaggi con il supporto e cura degli allestimenti della Partecipata MessinaServizi Bene Comune.

Sono tantissimi gli appuntamenti aal centro storico ai villaggi:

si parte anche l’8 dicembre con i tradizionali mercatini proposti dal “Villaggio di Natale” a piazza Cairoli insieme a attrazioni ludiche e spettacoli musicali per animare l’isola pedonale S. Martino;

a piazza Cairoli insieme a attrazioni ludiche e spettacoli musicali per animare l’isola pedonale S. Martino; il Christmas Village-Natale in Teatro lungo la via Laudamo.

Seguiranno come da calendario, rassegne musicali a Santa Maria Alemanna e spettacoli vari al Palacultura; e poi ancora la sezione dedicata alle Ville cittadine, villa Dante, villa Sabin, villa Mazzini, il Parco Aldo Moro e la Pineta Montepiselli tra luci, magie e colori per incantare bambini e adulti.

Tra gli oltre 200 eventi natalizi si rinnovano poi quelli più tradizionali tra questi:

il Presepe vivente di Castanea,

Santa Claus village a Massa San Nicola,

il Natale a Cristo Re,

la Mostra di arti presepiali nei Chiostri dell’Arcivescovado,

il Presepe della galleria Inps,

la cavalcata dei 3 magi,

i 100 presepi del borgo di Ganzirri,

il Natale a Forte Cavalli,

Cultura Food e Wine al binario 1, e Music on the Bus.

Infine, per la categoria grandi eventi, i concerti a piazza Duomo della cantante Arisa il 23 dicembre, il 27 dicembre sarà la volta di Clementino, mentre la notte di San Silvestro del 31 dicembre, grande festa per salutare il nuovo anno con “Tutti pazzi per RDS”.

(4)