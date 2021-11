Natale 2021 a Messina: la ruota panoramica di Piazza Cairoli torna dall’8 dicembre

L’emozione di vedere Messina dall’alto e sentirsi leggero, con le luci di Natale che allontanandosi creano un’atmosfera magica, sta per tornare. Anche per il 2021, infatti, torna in città l’attrazione per eccellenza: la ruota panoramica. La ruota verrà montata, come ogni anno, a Piazza Cairoli e sarà in funzione dall’8 dicembre al 15 febbraio 2022.

A deciderlo è la Giunta comunale che ha deliberato all’unanimità per la realizzazione della struttura. «La presenza dell’attrazione – si legge nella nota della Giunta – costituisce un volano per il turismo perché saranno tantissimi i turisti che non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione per ammirare la città dall’alto e tutti i fruitori postando sui sociali video e le foto della loro esperienza sulla ruota contribuiranno alla promozione della città».

La ruota panoramica di Messina

Installata per la prima volta nel 2017, la ruota panoramica di Messina torna anche per il “Natale della Rinascita” così come è stato definito dall’Amministrazione De Luca. «L’iniziativa delle ruota – continua la nota della Giunta – costituisce un importante momento di valorizzazione per la Città di Messina, sociale e turistico. La realizzazione della ruota risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel Programma politico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria». Ad occuparsi del montaggio della ruota panoramica sarà la ditta Soffiatti e Montenero Park S.A.S.

