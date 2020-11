Nasce “Smart Shop”, una vetrina digitale per le piccole e medie imprese di Messina

“Smart Shop” – sviluppata dai ragazzi di Connessioni-Digital Hub – è una piattaforma di consulenza dedicata alle piccole e medie imprese di Messina. In sostanza, “Smart Shop” permetterebbe ai clienti di promuovere i prodotti, incrementare – tramite una strategia dedicata – la visibilità online delle aziende. La piattaforma è stata presentata ieri alla Camera di Commercio.

«Crediamo – dice Guglielmo Sidoti, promotore dell’iniziativa insieme a Federico Fotia – nel nostro territorio e vogliamo investire proprio su quello messinese per provare a rilanciare l’economia delle tante aziende presenti che non sono ancora presenti sul web.

La maggior parte delle attività non ha internet e questa è una limitazione se si pensa al grande sviluppo che ha avuto l’e-commerce negli ultimi tempi e che non deve essere un impedimento allo sviluppo del commercio locale ma che può diventare, invece, opportunità».

Sono due gli obiettivi di Smart Shop:

convertire sul web i centri commerciali presenti a Messina ;

; offrire una consulenza a 360 gradi per ogni singolo negozio aderente, spaziando dal marketing all’impiego dei social, attraverso un confronto con specialisti curatori di ogni singola impresa.

«Per cambiare traiettoria e pensare a un futuro solido – ha detto il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina – bisogna puntare sui giovani e realizzare tutto ciò che consente di digitalizzare le aziende locali valorizzando anche tramite il web gli asset del territorio nel tessuto commerciale e produttivo guardando a un mercato in grande. Il segmento tecnologico, complice l’emergenza da coronavirus e il primo lockdown ha aumentato la necessità dell’introduzione del segmento tecnologico ad ampio raggio».

La vetrina online di Smart Shop per i negozi di Messina

Smart Shop è quindi un pacchetto di strumenti digitali che Connessioni Digital Hub consegna agli interessati, per collegare il punto vendita fisico ad una vetrina online. «Con Smart Shop – si legge sul sito – aumenti le vendite aumentando la tua rete tramite le vetrine di Facebook e Instagram e ricevi: formazione, consulenza e costante supporto per la digitalizzazione della tua impresa».

Valorizzare Messina

«La valorizzazione di Messina e il ritorno alla “bottega sotto casa” – dice il presidente di Confesercenti Alberto Palella – è un tema che ci sta da sempre a cuore. L’acquirente, evita i grandi colossi come Amazon, se trova prezzi competitivi. Di conseguenza è fondamentale creare anche un consorzio di commercianti che non escluda il piccolo negozio ma che lo inglobi facendolo sentire parte di un grande molosso commerciale che supporti tutte le attività».

Gli altri progetti di Connessioni Digital Hub

Si rimane sempre nel digitale, ovviamente. A maggio del 2020, i ragazzi di Connessioni – Digital Hub avevano sviluppato la piattaforma Foodprime per «digitalizzare il menù del tuo locale per farlo consultare ai clienti in completa sicurezza e nel rispetto della normativa anti-Covid 19. Nessuna app da scaricare, nessuna registrazione. Un’unica piattaforma per gestire e modificare quando vuoi i tuoi menù ed un unico QR Code per accedervi».

