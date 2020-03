Nello Musumeci al personale sanitario di Messina: «Grazie per quello che fate» – VIDEO

Il presidente delle Regione Siciliana Nello Musumeci ha incontrato alcuni membri del personale sanitario di Messina e li ha ringraziati per il lavoro che stanno svolgendo. Accompagnato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, il governatore ha visitato gli ospedali della città prima del vertice tenutosi in serata con il Prefetto, Maria Carmela Librizzi, i vertici delle Forze dell’ordine e delle Aziende sanitarie peloritane.

«Grazie per quello che fate» così il Presidente Nello Musumeci al personale sanitario incontrato durante i sopralluoghi svoltisi ieri tra gli ospedali di Messina, prima di incontrare il Prefetto per fare il punto sulle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus nella città dello Stretto.

Durante la giornata, Musumeci e l’assessore Razza hanno dialogato con i responsabili delle strutture ospedaliere messinesi, che hanno illustrato alcune delle iniziative messe in campo sul territorio, come il servizio informazioni riservato ai parenti dei pazienti ricoverati per coronavirus, e hanno accompagnato i rappresentanti del governo regionale tra i padiglioni e i laboratori deputati alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Nel corso dell’incontro di ieri sera, domenica 22 marzo, infine, è stato illustrato il Piano messo in campo dalla Regione Siciliana, che ricalca il profilo epidemiologico delle aree del Nord maggiormente esposte, e che prevede la dotazione di oltre 110 posti di terapia intensiva distribuiti su vari ospedali di Messina.

