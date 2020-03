Policlinico di Messina. Come avere informazioni sui propri parenti ricoverati per coronavirus

Il Policlinico “G. Martino” di Messina ha istituito un servizio informazioni riservato ai parenti dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati nell’Ospedale. Scaricando un apposito modulo sarà possibile richiedere la registrazione e ottenere aggiornamenti giornalieri sullo stato di salute dei propri cari.

Il nuovo servizio informazioni è stato istituito a seguito di una richiesta avanzata da CittadinanzAttiva e su suggerimento di Attilio Andriolo. A dare comunicazione dell’attivazione del servizio è stato il direttore generale dell’Ospedale, Giuseppe Laganga: «Il Policlinico “Gaetano Martino” di Messina ha attivato un servizio di informazioni a disposizione esclusivamente dei parenti dei ricoverati per coronavirus».

Come funziona il servizio?

Il servizio informazioni è destinato ai parenti dei pazienti ricoverati al Policlinico “G. Martino” di Messina per il coronavirus. Per accedervi è necessario collegarsi al sito internet della struttura e scaricare un modulo apposito da compilare e inviare all’indirizzo e-mail direzione.aziendale@polime.it inserendo come oggetto “SERVIZIO INFORMAZIONI PAZIENTI COVID”. Oltre al documento, in cui occorre inserire nome e cognome propri e del paziente e il grado di parentela, bisogna allegare una copia del proprio documento di identità. Per ciascun paziente verrà accreditato un unico parente.

Il modulo è scaricabile a questo link. Il servizio di informazioni sui pazienti ricoverati al Policlinico di Messina perché affetti da coronavirus è attivo a partire da oggi, lunedì 23 marzo.

