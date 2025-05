“Musica disegnata”: dal 30 maggio la mostra alla galleria Spazioquattro di Messina

Dal 30 maggio al 4 giugno 2025 la Galleria Spazioquattro di Messina, in Via Ghibellina 120, ospiterà “Musica disegnata”, una mostra che mette in dialogo le illustrazioni testuali di Gianfranco Moraci con le opere pittoriche dell’artista italo-greca Gianna Dell’Acqua, dando vita a un esperimento visivo dove l’ascolto musicale si trasforma in espressione artistica.

Linguaggi artistici che si intrecciano

Tra colori, testi e vinili, la mostra propone un intreccio tra due linguaggi artistici differenti ma complementari. Da un lato, i lavori illustrati di Gianfranco Moraci, copywriter e comunicatore, che traduce in immagini le emozioni suscitate dall’ascolto di dischi in vinile; dall’altro, le opere pittoriche di Gianna Dell’Acqua, frutto di un percorso artistico che attraversa stili diversi – dall’iperrealismo al neoclassicismo, fino alla gestualità tipica dell’espressionismo astratto.

I testi di Moraci, ricchi di musicalità ed evocazioni, si accompagnano a figure stilizzate e riferimenti iconografici ai generi jazz, rock e soul, creando un ritmo visivo che entra in relazione con le tele astratte, intense nei colori e nella materia. Le tele di Dell’Acqua, invece, esprimono emozioni profonde attraverso tonalità accese e strutture stratificate.

Mostra Musica disegnata a Messina: dialogo tra immagine e segno

Il progetto nasce dall’iniziativa di Gianna Dell’Acqua, che ha deciso di confrontarsi con le creazioni grafiche di Moraci per darne una rilettura pittorica. Da questo incontro nasce un vero e proprio dialogo tra immagine e segno: le parole illustrate non fungono semplicemente da spiegazione, ma diventano parte integrante dell’opera. La musica – punto di partenza comune – è qui evocata in tutte le sue dimensioni sensoriali: visiva, tattile e narrativa.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 30 maggio alle ore 18:00, alla presenza degli artisti.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a martedì 4 giugno 2025, con i seguenti orari:

da lunedì a sabato, dalle 17:00 alle 20:00,

domenica, dalle 10:30 alle 12:00.

