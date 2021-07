Messina, oggi a piazza Municipio il “Vaccino Party”: come prenotare

Appuntamento a piazza Unione Europea (o Municipio) per l’iniziativa “Vaccino Party – Vaccinati con me” promossa dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, dal Commissario per l’emergenza Covid-19, Alberto Firenze e dall’Asp per dare una spinta alla campagna vaccinale nella città dello Stretto. Per ricevere la somministrazione occorre prenotare.

«Il vaccino è la nostra arma per sconfiggere il Covid e per questo Messina Sì Vaccina»: con queste parole il Primo Cittadino rilancia l’iniziativa annunciata nel giorni scorsi che avrà luogo oggi, martedì 27 luglio, a piazza Municipio tra le ore 19.00 e le ore 24. Per partecipare e ricevere la propria dose di vaccino occorre prenotare chiamando il seguente numero di telefono: 090 22866. Saranno accolte fino ad un massimo di 500 prenotazioni. Nel corso dell’iniziativa, come annunciato nei giorni scorsi, si vaccinerà anche il sindaco Cateno De Luca.

Vaccino anti-covid a piazza Municipio: le modifiche alla viabilità per Messina

In occasione dell’iniziativa “Vaccino Party”, per ragioni di sicurezza, sono state disposte alcune modifiche alla normale viabilità nella zona di piazza Municipio. In particolare sono stati disposti:

il divieto di sosta e transito in via Consolato del Mare, tra via Argentieri e piazza Antonello;

in via Consolato del Mare, tra via Argentieri e piazza Antonello; il divieto di transito nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Consolato del Mare.

(34)