Il 27 luglio “Messina Sì vaccina” (e anche il sindaco Cateno De Luca) a piazza Municipio

Si svolgerà martedì 27 luglio l’evento “open” organizzato dal Comune e dall’Asp di Messina: chi vorrà sottoporsi al vaccino anti-covid potrà farlo, senza prenotazione, a piazza Unione Europea (piazza Municipio), nell’ambito dell’iniziativa. Ad approfittarne sarà lo stesso sindaco Cateno De Luca: «Mi vaccinerò anche io – ha annunciato il Primo Cittadino. E voi vaccinatevi con me martedì sera».

L’iniziativa, organizzata in sinergia con il Commissario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze, si svolgerà quindi martedì 27 luglio dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e sarà aperta a tutti. «Abbiamo organizzato una serata di vaccini “open” presso la sede comunale – ha spiegato il sindaco Cateno De Luca in un post pubblicato sui social a margine di una riunione di Giunta svoltasi a Palazzo Zanca –, per accogliere tutti i cittadini che ancora non hanno trovato il tempo o il coraggio di vaccinarsi».

«Il vaccino è la nostra arma per sconfiggere il Covid – ha concluso –, per questo “Messina Sì Vaccina”, e voi vaccinatevi con me martedì sera. Vi aspetto, per trascorrere una serata insieme in Piazza Unione Europea».

(73)