MSC Crociere e gli itinerari per l’estate 2022: le tappe di Messina

MSC Crociere ha presentato gli itinerari per l’estate 2022, che vedrà di nuovo operative tutte le 19 navi della flotta. In Italia saranno 15 i porti di imbarco, compreso quello di Messina, in cui faranno tappa 2 navi che effettueranno 35 scali durante tutta la stagione. Più in generale, la Sicilia accoglierà 5 navi tra la città dello Stretto, Palermo e Siracusa per un totale di 124 scali. «Il Mar Mediterraneo – scrive MSC Crociere – sarà protagonista con 11 navi per l’intera stagione estiva e altre 4 unità che si aggiungeranno nel finale della stagione». Per tutta l’estate saranno quini 110 gli itinerari in programma per 450 crociere, per «una vacanza che coniuga sicurezza, relax e nuove mete da scoprire».

MSC Crociere a Messina

Sono davvero diverse le tappe organizzate da MSC Crociere per la prossima bella stagione. Di seguito le navi che faranno tappa a Messina e i relativi itinerari. Tutto il resto delle crociere, dagli Emirati ai Caraibi, lo trovate qui.

MSC Seaview : si parte da Genova si arriva a Napoli, poi Messina, passando da La Valletta e da Barcellona, arrivando a Marsiglia.

: si parte da Genova si arriva a Napoli, poi Messina, passando da La Valletta e da Barcellona, arrivando a Marsiglia. MSC Lirica: partenza dal Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini (Grecia). La nave, con l’avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in partenza da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed Heraklion (Creta).

Anche per l’estate 2022, tutte le vacanze in crociera con MSC saranno aperte esclusivamente agli ospiti vaccinati. Le escursioni torneranno, invece, a essere libere.

