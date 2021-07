Covid, somministrati all’hub del Parco Corolla oltre 24mila vaccini in due mesi

Grande affluenza all’hub del Parco Corolla di Milazzo, dove nel giro di due mesi sono stati somministrati 24.500 vaccini. Soddisfatto il commissario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze, che promette importanti novità nell’ottica di un’ulteriore accelerazione della campagna: «Stiamo pensando – afferma – ad ulteriori iniziative da portare avanti in questo periodo estivo per mantenere questo trend e non vanificare i risultati raggiunti».

Attivo 12 ore al giorno con la possibilità di somministrare quotidianamente fino a 500 dosi di vaccino contro il coronavirus, l’hub vaccinale del Parco Corolla è stato inaugurato il 17 maggio 2021 con l’obiettivo di servire i residenti di Milazzo e quelli dei comuni della Valle del Mela e del Niceto. Ad oggi, come si anticipava, al suo interno sono stati fatti 24.500 vaccini. A commentare, il commissario Firenze: «Perfetta sinergia e collaborazione tra pubblico e privato: è questa la chiave degli ottimi risultati raggiunti al Parco Corolla, primo Centro Commerciale della Sicilia a realizzare al suo interno un Hub vaccinale».

«Una struttura – ricorda – costruita in tempi record a spese della proprietà, che è riuscita a creare un Centro diventato poi tra i più prolifici in questa fase della campagna di vaccinazione grazie alla perfetta organizzazione. Tutto ciò con grande soddisfazione del pubblico grazie a comfort e tempi di attesa minimi nonostante il forte afflusso, e per l’apprezzata professionalità del personale Asp».

Sulla stessa lunghezza d’onda avviso Salvatore Calcagno, proprietario del Centro Commerciale: «Siamo onorati di poter collaborare con il commissario Prof. Alberto Firenze e con le autorità sanitarie impegnate in questa importante campagna di vaccinazione, non possiamo che essere felici di aver donato i nostri spazi, le nostre infrastrutture e il nostro know-how in termini di gestioni dei flussi. Grazie alla professionalità e all’abnegazione del personale dell’Asp di Messina siamo riusciti a raggiungere risultati impensabili».

«Non posso che fare un plauso al Commissario Prof. Firenze – ha evidenziato poi Santi Grillo, direttore del Parco Corolla – e alla sinergia nata con l’Asp di Messina. I risultati fin qui ottenuti sono un esempio di come la collaborazione e le energie messe in campo da tutti per far progredire la campagna vaccinale abbiano dato i suoi frutti. È un lavoro di squadra e siamo orgogliosi di poter essere di aiuto alle istituzioni e ai cittadini in un momento così difficile per il Paese. Proseguendo su questa strada possiamo tutti insieme uscire vittoriosi da questa sfida contro il Covid 19».

