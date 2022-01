Micro-asilo di Palazzo Zanca: al via le iscrizioni. Come fare domanda per l’anno 2021/2022

Il micro-asilo aziendale di Palazzo Zanca è pronto ad aprire le porte ai bimbi di Messina: è online, infatti, tutta la documentazione necessaria per iscrivere i propri figli, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, per l’anno 2021/2022. I posti disponibili sono 9, le domande vanno presentate entro il 10 gennaio. Vediamo come.

Inaugurato lo scorso 28 dicembre, il micro-asilo aziendale si trova all’interno dei locali del Comune di Messina ed è pronto a ospitare 9 bambini per i prossimi mesi. Il servizio rientra tra le azioni integrative di assistenza a valere sui fondi PAC (Piano di Azione e Coesione- Servizi di cura all’infanzia).

Micro-asilo di Palazzo Zanca: iscrizione, costi e tutte le altre informazioni utili

Come verrà composta la graduatoria per il micro-asilo di Palazzo Zanca

Sono prioritariamente ammessi all’Asilo Nido del Municipio di Messina, come da prassi, i bambini che siano:

a) Figli del personale dipendente di ruolo e del personale non strutturato del Comune di Messina;

b) Inseriti in situazioni familiari di disagio segnalate dal servizio sociale, dalle A.S.P., dal Tribunale, etc.;

c) Figli di recluso/i;

d) Nucleo familiare con presenza di un unico genitore e con l’unico genitore che lavora;

e) Nucleo familiare con presenza di un unico genitore e con l’unico genitore che non lavora;

f) Figli di genitore/i che lavora/lavorano;

g) Figli di genitore/i che non lavora/lavorano.

Le domande di minori con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 – residenti nel Comune e presentate nei termini dell’Avviso – hanno la precedenza sulle ammissioni al servizio.

Iscrizioni: come fare domanda

Per fare domanda di iscrizione è necessario compilare il modulo messo a disposizione da Messina Social City (e disponibile a questo link).

Una volta compilato il modulo occorre inviate l’istanza – con oggetto “Richiesta di ammissione per l’iscrizione al Micro Asilo nido aziendale Zanca” –, allegando i documenti richiesti, all’indirizzo e-mail amministrazione@messinasocialcity.it. La scadenza è fissata alle ore 12.00 del 10 gennaio 2022.

Le domande inviate oltre la scadenza saranno valutate e ammesse in ordine cronologico in caso di mancata copertura dei 9 posti disponibili. I bambini con disabilità avranno, anche in questo caso, la priorità. I bambini che compiono tre anni di età durante l’anno di frequenza potranno continuare ad usufruire del servizio sino alla fine dell’anno scolastico.

Orari e costi

Il Micro Asilo Nido Aziendale Comunale “Zanca” può ospitare un numero massimo di 9 bambini/e con il seguente orario:

tempo corto – 07:30-14.00;

tempo lungo – 07:30-20.00.

Per l’anno 2022, il servizio partirà l’11 gennaio.

Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione del servizio, attraverso il versamento di una retta mensile, comprensiva del servizio mensa, del cambio pannolino e dei prodotti igienico-sanitari utili alla pulizia/detersione dei bambini. Per la frequenza è previsto il pagamento di una retta mensile rapportata alla condizione economica equivalente familiare risultante dall’attestazione ISEE nella seguente misura:

con I.S.E.E. da 0 ad 6.524,57 euro il contributo mensile va da 9,00 a 90 euro euro;

il contributo mensile va da 9,00 a 90 euro euro; con I.S.E.E. da 6.524,57 euro a 13.049,14 euro il contributo mensile va da 54,00 a 180 euro;

il contributo mensile va da 54,00 a 180 euro; con I.S.E.E. maggiore di 13.049,14 euro il contributo mensile va da 135,00 a 270 euro.

Le misure individuate nella tabella sopra riportata saranno adeguate alle disposizioni normative ed amministrative che dovessero modificarne i massimali Nel caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la retta mensile massima pari a 270,00 euro.

(12)