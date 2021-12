Porte aperte ai più piccoli a Palazzo Zanca: inaugurato il micro-asilo aziendale

Un micro asilo nido aziendale che potrà ospitare fino a 9 bambini. Sarà questa la novità presente al piano terra del Palazzo Municipale dal 10 gennaio 2022, quando l’asilo nido “Zanca” diventerà operativo negli stessi locali del Comune di Messina.

L’inaugurazione, con tanto di taglio del nastro, è avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 28 dicembre 2021, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, del vicesindaco Carlotta Previti, degli assessori Alessandra Calafiore e Salvatore Mondello e della presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, insieme alla componente del CdA Simona Romano e a una delegazione di operatori dell’Azienda speciale.

«Finalmente ci siamo – ha dichiarato De Luca –, l’apertura di questa nuova struttura che si aggiunge altri asili nido comunali, costituisce una ulteriore conferma della crescente attenzione che questa Amministrazione rivolge verso le famiglie e i bambini, nonostante il particolare momento economico che stiamo attraversando che impone una visione di massimo contenimento dei costi».

«La realizzazione della struttura – ha continuato il Primo Cittadino – è stata possibile grazie all’impegno profuso dalla Messina Social City che si è spesa nella realizzazione del progetto, in collaborazione con gli Assessori competenti per delega».

Dello stesso avviso anche il vicesindaco Previti, che ha detto: «È motivo di compiacimento utilizzare risorse economiche destinandole a strutture concepite a svolgere non soltanto una funzione assistenziale, ma anche ad offrire un ambiente educativo complementare alla famiglia e, quindi, uno spazio formativo di sviluppo della personalità del bambino e di socializzazione».

Micro asilo nido aziendale a Palazzo Zanca: come iscriversi

Nove bambini in totale, tra i 12 e i 36 mesi di età, potranno quindi frequentare questo nuovo micro asilo nido che resterà aperto da lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 20:00 (sabato solo dalle 7:30 alle 14:00). Le modalità di iscrizione saranno comunicate sul sito del Comune e della Messina Social City. Verrà data priorità ai figli dei dipendenti comunali.

«In perfetto stile montessoriano – hanno detto in conclusione Asquini e Romano, che si occuperanno della gestione – la struttura seguirà le linee operative del progetto psico pedagogico già attuato in altri asili nido gestiti dalla nostra Azienda. Queste strutture per i bambini sono curate nei minimi dettagli, parlano un linguaggio non verbale attraverso la qualità dei materiali, dei dettagli, la puntigliosità organizzativa e l’orgogliosa professionalità degli operatori, dalle cuoche agli insegnanti».

Loading... ×

(6)