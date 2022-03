Michele Cannistraro al Cirs di Messina: come in una vera puntata di MasterChef

Una giornata tra fornelli e preparazioni, quella che si è svolta nella sede del Cirs di Messina, che ha visto Michele Cannistraro alla guida di una brigata davvero speciale: gli allievi del Cirs. I ragazzi, che frequentano il percorso professionale dedicato alla ristorazione, hanno avuto la possibilità di cucinare insieme al vincitore di MasterChef All Stars Italia. E proprio come durante il più famoso programma di cucina, gli studenti hanno dovuto “inventarsi” un piatto con gli ingredienti che hanno scoperto all’interno della mistery box.

«Anche io come gli allievi del Cirs – ha raccontato il MasterChef Michele Cannistraro – sono riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro. Ho fatto per 20 anni il capocantiere e grazie a MasterChef, alla determinazione e alla volontà, ho raggiunto il mio sogno. I ragazzi grazie ai docenti e alla scuola riceveranno una preparazione che gli darà una strada per il loro futuro e soprattutto impareranno a trasformare l’esperienza ricevuta e la capacità di utilizzo dei prodotti locali, in questo caso siciliani, trasportandoli anche in altri territori».

Visita anche al ristorante messinese “Levetrì” dello Chef Paolo Romeo, dove in compagnia dei componenti della direzione del Cirs ha degustato i piatti del nuovo menu, curato dal giovane chef messinese, in cui vengono messi in risalto gli ingredienti del territorio. Da Messina, Michele Cannistraro si sposterà a Palermo, sempre ospite della sede del Cirs, con i ragazzi che dovranno preparare una golosa pietanza.

MasterChef

Intanto si è conclusa anche l’undicesima edizione di MasterChef Italia, andata in onda su Sky, dal 16 dicembre 2021 al 3 marzo 2022. La vincitrice di questa edizione è stata Tracy Eboigbodin, cameriera 28enne di Verona. A giudicare i piatti, il trio consolidato, formato da: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per chi non l’avesse ancora vista, andrà in onda su TV8, ma ancora non è stata definita una data.

