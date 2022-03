Messina ai fornelli con il vincitore di MasterChef All Stars: in città arriva Michele Cannistraro

MasterChef a Messina. Michele Cannistraro, il vincitore dell’ultima edizione All-Stars, format in cui i migliori chef delle ultime 7 stagioni si sono sfidati tra di loro, sarà in città domenica 27 e lunedì 28 marzo. L’occasione della visita sarà il Premio “Cirs MasterChef”, che celebra i percorsi di ristorazione a Messina e a Palermo, le due tappe del cuoco lombardo nel suo viaggio siciliano.

Domenica sera, Cannistraro sarà al ristorante Letrevì dello chef Paolo Romeo in via I Settembre. Qui, incontrerà la direzione del Cirs e sarà ospite per una cena locale. Programma più intenso per lunedì, in via U. Bonino compl. SITAT, dove gli studenti del percorso di ristorazione parteciperanno a uno show cooking insieme a Cannistraro, il quale, dopo aver raccontato la sua storia, che l’ha portato da capocantiere a chef di successo, preparerà in modo estemporaneo un piatto con i prodotti della “Salumeria Lombardo”.

Gli allievi del Cirs potranno anche passare un’intera giornata ai fornelli a fianco del vincitore di MasterChef All Stars, con la consegna di una mistery box contenente ingredienti a sorpresa. Durante quella che sarà una vera e propria competizione, saranno i giovani a mettersi alla prova mostrando quanto imparato nel corso della formazione. La brigata vincitrice sarà premiata con una targa autografata da chef Cannistraro.

Infine, il dessert: al termine della gara ci sarà anche una degustazione di cannoli tipici siciliani dello sponsor “Aida Bio”, che condurrà il cuoco al secondo appuntamento con il Cirs in Sicilia, a Palermo.

(19)