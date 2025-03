Mettere il paziente al centro. Il 18 marzo a Messina un importante convegno sull’oncologia

L’hotel Royal, martedì 18 marzo sarà protagonista dell’evento satellite del “Cracking Cancer Forum 2025” sull’oncologia a Messina. Le più autorevoli società scientifiche in ambito oncologico e le associazioni più rappresentative si riuniranno per discutere di un tema centrale in ambito medico. Il tema in questione riguarda il non considerare solo la patologia e la cura, ma anche le esigenze fisiche, emotive, sociali e spirituali di ogni paziente. Tutto ciò al fine di renderlo sempre più consapevole e partecipe attivo delle decisioni che riguardano il suo trattamento e il suo percorso.

Al congresso prenderanno parte oltre 100 illustri specialisti e alcuni relatori per una giornata di interessante confronto a più voci che toccherà numerosi argomenti scientifici e di politica sanitaria.

Oncologia Messina: il paziente al centro

Il prof. Vincenzo Adamo, responsabile scientifico del congresso ha spiegato: «i pazienti ormai sono diventati protagonisti nella lotta ai tumori, siedono nei tavoli istituzionali nazionali insieme con noi medici per trasmettere le loro istanze ed esigenze e proporre soluzioni fattive alle criticità. Cose impensabili anni e anni fa, l’oncologia ha fatto passi da gigante negli ultimi due decenni e oggi stiamo concentrando i nostri sforzi al fine di garantire la centralità del paziente nella gestione della malattia con un approccio ancora più efficace e olistico. Ogni terapia è sartoriale e diversa dall’altra, perché ogni paziente è diverso dall’altro. L’assise messinese vedrà il coinvolgimento dei massimi esperti del campo per fare luce sulle peculiarità del PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) per specifici tumori, già attivo in molte regioni come la Sicilia».

Il PDTA prende in carico l’utente a 360 gradi fin dalla diagnosi su:

comunicazione,

ascolto attivo,

empatia e percezione (strumenti e concetti fondamentali);

sul ruolo del terzo settore nel supporto oncologico;

sulla presenza degli psicologi.

Gli argomenti del congresso

Il titolo dell’evento è “Non dimentichiamoci della centralità del paziente oncologico – oggi verso il futuro”. All’incontro parteciperanno diversi autorevoli rappresentanti istituzionali ed esperti del territorio siciliano e alcuni relatori di altre regioni tra cui:

il responsabile scientifico del Cracking Cancer Forum Gianni Ammuni,

il direttore della comunicazione di AIOM (associazione italiana oncologia medica) Mauro Boldrini,

il presidente FAVO (federazione volontariato in oncologia) Francesco De Lorenzo,

l’eccellente esperto di terapia immuno-oncologica dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli Paolo Ascierto,

i presidenti di Salute Donna onlus Anna Maria Mancuso, di Fondazione Incontra Donna Adriana Bonifacino, dell’Associazione Pre.zio.sa di Torino Maria Peano.

Inoltre si discuterà sugli highlights sui progressi della radioterapia oncologica, nel carcinoma della mammella metastatico e in quello alla prostata. Non mancheranno le novità terapeutiche, le prospettive dell’immunologia e delle CAR-T. Saranno trattati anche altri temi durante l’evento che è accreditato ai fini ECM e ha iscrizione gratuita.

Per info rivolgersi a:

