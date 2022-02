Meteo Messina, allerta gialla per le prossime ore: forti venti e possibili mareggiate

Salutiamo febbraio nel peggiore dei modi: pioggia, vento e meteo che sembra dirci di non alzarci dal letto. Arriva puntuale anche il bollettino della Protezione Civile Regionale che parla di allerta gialla a Messina fino alle 24:00 di oggi, martedì 1° febbraio. L’avviso non fa che confermare quello che vediamo dalle nostre finestre: rovesci o temporali. «Per le successive 36-48 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, occidentali in rotazione settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. In caso di rovesci o temporali – scrive la Protezione Civile – prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati anche in prossimità dei corsi d’acqua».

Meteo Messina

Le previsioni del meteo, nello specifico, ci dicono che a Messina ci saranno precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia settentrionale e nord-orientale. Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a burrasca forte, in attenuazione dal pomeriggio. Mari molto mossi, tendenti ad agitati o molto agitati, i bacini occidentali e meridionali.

A questo link il bollettino meteo.

