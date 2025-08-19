“MessinaCon 2025”: dal 26 agosto al Museo Regionale Accascina la mostra dedicata a Ritorno al Futuro

Il “MessinaCon 2025”, festival dedicato a fumetto, videogiochi, animazione e cultura pop, si prepara a celebrare la sua decima edizione. L’evento, in programma dal 5 al 7 settembre a Villa Dante, è stato presentato a Palazzo Zanca. Alla conferenza stampa erano presenti Liana Cannata, assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Messina; Giuseppe Mulfari, presidente di “MessinaCon 2025”; Giovanni Lazzari, presidente dell’Ordine degli Architetti; Anna Carulli, presidente della Fondazione Architetti del Mediterraneo e presidente dell’Istituto nazionale di Bioarchitettura; e Umberto Giampà, disegnatore del manifesto.

L’Assessora Cannata ha dichiarato che «Il MessinaCon rappresenta molto più di una semplice Fiera. È la dimostrazione vivente che Messina è una città capace di accogliere e valorizzare la cultura geek. Il mondo del fumetto, del gaming e della creatività digitale non è solo un hobby, ma un settore in continua crescita che offre professioni concrete e innovative».

Il MessinaCon 2025 non si limita a tre giorni di manifestazione, ma quest’anno si arricchisce di due mostre espositive di altissimo livello che apriranno il programma. Lunedì 25 agosto, a Palazzo Zanca, la grande mostra di Architettura Contemporanea, curata dall’architetto Giovanni Fiammingo, con il prezioso contributo degli architetti Anna Carulli e Giovanni Lazzari. Una tappa esclusiva, che anticipa la Biennale di Venezia e il percorso internazionale della mostra. Martedì 26 agosto, invece, al Museo Regionale Accascina, aprirà la mostra dedicata al 40° anniversario di Ritorno al Futuro, curata dal gruppo messinese 1.21 Gigawatt, con un’unica tappa, in Sicilia, a Messina. Un’occasione unica per rivivere la magia del film attraverso oggetti originali dal set e memorabili provenienti da collezioni internazionali. Due eventi totalmente gratuiti con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città non soltanto nel fumetto, ma in un dialogo più ampio con l’arte, il cinema, l’architettura e la cultura contemporanea.

Il cuore del festival si terrà poi dal 5 al 7 settembre a Villa Dante. «Un’edizione speciale – ha annunciato il presidente di “MessinaCon 2025” Mulfari – che ospiterà grandi nomi come Daniele Bertazzi, volto amatissimo da intere generazioni, Claudio Moneta, voce di personaggi iconici dei cartoni animati, e il content creator messinese Mario Sturniolo, che rappresenta un legame diretto con i giovani e con la comunicazione digitale. Ringrazio il Sindaco Federico Basile e gli Assessori Cannata e Finocchiaro – ha concluso Mulfari – per la grande attenzione rivolta a questa manifestazione, che quest’anno avrà, per la prima volta, una location speciale come quella di Villa Dante, e sarà ricca di novità e di eventi straordinari in coincidenza con la sua decima edizione».

Nei tre giorni della manifestazione saranno inoltre protagoniste le eccellenze del territorio messinese, insieme ai partner storici come l’Officina del Sole, e per la prima volta con la possibilità di incontrare la Scuola del Fumetto di Palermo, che arricchirà il programma di workshop e attività formative. Come da tradizione, il 7 settembre il Festival si concluderà con il grande contest cosplay, che ogni anno vede il coinvolgimento di centinaia di partecipanti e appassionati.

Il presidente dell’Ordine degli Architetti Lazzari, nel corso della conferenza stampa, ha sottolineato che: «Ancora una volta, proprio come dieci anni fa, quando l’evento ebbe inizio, l’Ordine lo patrocina in quanto gli architetti hanno sempre espresso grande interesse e attenzione verso questo tipo di arte e di cultura contemporanea».

Anna Carulli, presidente della Fondazione Architetti del Mediterraneo e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, ha aggiunto che «l’allestimento della mostra sarà curato da Mariella Bellantone e che la nostra Fondazione è da sempre al fianco di questa fiera, la cui espressione grafica rappresenta una forma d’arte che si integra perfettamente con l’architettura».

Il manifesto di questa decima edizione, ideato e disegnato da Umberto Giampà, celebra il profondo legame tra il MessinaCon e il suo territorio. Al centro della composizione, l’artista ha voluto raffigurare Palazzo Zanca, il Municipio, simbolo della città e della sua gente. Questa scelta sottolinea l’identità del MessinaCon, un evento che non solo si svolge a Messina, ma che cresce e si evolve insieme alla città stessa.

