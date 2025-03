MessinaCon 2025: appuntamento l’11 aprile con il Day Zero

Il “Messinacon Day zero” arriva alla sua terza edizione; StrettoCrea inaugura così la stagione degli eventi 2025. La location di quest’anno è completamente nuova e ci saranno anche svariate novità.

Il Day Zero nasce come evento anticipatorio al Messinacon, la fiera del fumetto e del fantastico che da ormai 10 anni si svolge nella città di Messina. L’obiettivo è quello di convogliare gli appassionati di pop cultura e cosplayer in un evento giornaliero all’insegna del divertimento.

Nelle precedenti edizioni, la location è stata Villa Dante, quest’anno, invece, il Messinacon Day Zero si svolgerà l’11 aprile al caffè letterario “Volta Pagina”. Si tratta di un nuovo spazio sociale e culturale che ha aperto in Largo San Giacomo 13. L’evento si svolgerà dalle ore 16:30 continuando per tutta la serata.

Il Day zero come una festa

Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea, ha dichiarato: «quest’anno abbiamo deciso di organizzare il Day Zero come una festa: ci sarà un DJ set, si potrà mangiare e bere, avremo anche uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e inoltre è prevista una mini-gara cosplay che avrà come premio principale un abbonamento di entrata al Messinacon».

Durante il Day Zero, inoltre, verranno annunciate ufficialmente la locandina del Messinacon e la nuova location che non sarà più quella del Palacultura. Mulfari ha poi approfondito: «attraverso una sinergia e collaborazione con il Comune di Messina abbiamo trovato una sede più consona per questa decima edizione del Messinacon. Col tempo la partecipazione di ospiti e cittadini si è ingrandita molto, portandoci a cercare così un luogo più grande in cui poter ospitare le prossime novità per questa edizione, fra cui la presenza di “big” dello spettacolo».

Le date del Messinacon sono 5-6-7 settembre 2025.

