Messina, visite mediche gratuite al Policlinico per la Giornata sulla salute della donna

Il Policlinico “G. Martino” di Messina aderisce all’Open Week Onda, organizzato in occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, con visite mediche specialistiche gratuite. Quest’anno, il focus sarà sull’iperprolattinemia, disordine endocrino abbastanza comune tra le donne tra i 25 e i 34 anni. Di cosa si tratta e come prenotare.

Come l’Ospedale Papardo, anche il Policlinico di Messina partecipa alla settima edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda e dedicata alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. La giornata nazionale dedicata alla salute delle donne è fissata per il 22 aprile, e proprio nel corso di questa settimana gli ospedali cittadini hanno in cantiere diverse iniziative. In particolare, il 26 aprile 2022, sarà possibile sottoporsi a consulenze specialistiche endocrinologiche gratuite al Policlinico “G. Martino”, ma solo su prenotazione.

«Con questa settima edizione di Open week – commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda – che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile. Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia».

Vediamo, di seguito, cos’è l’iperprolattinemia e come prenotare le visite gratuite al Policlinico di Messina.

Cos’è l’iperprolattinemia

L’iperprolattinemia è uno dei disordini endocrini più comuni, con una netta prevalenza nel sesso femminile. L’incidenza annuale, nelle donne tra 25 e 34 anni, è di circa 24 per 100.000 abitanti. Nelle ragazze, disturbi del ciclo mestruale e galattorrea portano spesso a una diagnosi di iperprolattinemia (40-75%). Sebbene non richieda sempre un intervento medico, in alcuni casi, sono necessarie ulteriori valutazioni. Infatti, le cause possono essere diverse: dall’assunzione di farmaci che provocano un aumento della prolattina (PRL), alla presenza di tumori ipofisari PRL secernenti. La conferma di iperprolattinemia avviene tramite un prelievo, procedura estremamente semplice per una condizione relativamente comune.

Come prenotare le visite gratuite al Policlinico di Messina

Ad occuparsi dell’iniziativa per il Policlinico di Messina saranno i sanitari dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, diretta dal Prof. S. Cannavò. Saranno offerte consulenze specialistiche endocrinologiche gratuite, effettuate presso gli ambulatori dell’UOC di Endocrinologia al piano terra del padiglione H, nella giornata del 26 aprile 2022.

Per accedere alla prestazione è obbligatoria prenotazione telefonica da effettuarsi nei giorni 21 e 22 aprile 2022 dalle ore 11.00 alle 13.00 al numero di telefono 090 2213560.

