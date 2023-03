Messina, via Malvagna si rifà il look: la riqualificazione

Dopo via Cicerone, tocca a via Malvagna rifarsi il look: la strada, che si trova tra via della Zecca e via Giacomo Venezian, a due passi dal centro storico di Messina, infatti, è stata oggetto di riqualificazione. Gli interventi includono la rete per lo smaltimento e la canalizzazione delle acque bianche e la pavimentazione.

A inaugurare questo piccolo tratto adesso pedonale il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alla Mobilità Salvatore Mondello e i responsabili dei lavori. «Dopo la via Cicerone – ha detto Basile –, abbiamo ridato dignità alla via Malvagna, sono piccoli segnali, non tanto piccoli, perché stamattina venendo qua non sembrava neanche Messina. Questa stradella era totalmente abbandonata; sono quei segnali che servono per rivalutare il nostro territorio, speriamo che l’impegno che ci mettiamo venga mantenuto. Se rispettassimo un po’ tutti la nostra città, l’impegno che ci mettiamo sarebbe ancora più valorizzato».

Battuta anche sul progetto di riqualificazione della Scalinata Zuccarello promosso da PuliAmo Messina; «Le iniziative – ha detto il Sindaco Basile –, come quelle di PuliAmo Messina e di altre associazioni sono bene accette perché se ognuno di noi mette il proprio impegno andiamo avanti».

I prossimi interventi di riqualificazione

Adesso il prossimo intervento di riqualificazione sarà in via I Peculio, tratto di strada in salita che va da Corso Cavour alla via XXIV Maggio. L’importo complessivo degli interventi di restyling delle tre strade cittadine è di 390.000 euro a base d’asta.

