Messina, Vara e Giganti 2022: come inviare idee e proposte

Manca ancora un mese alla tradizionale festa di ferragosto che coinvolge tutta la città di Messina: la Vara e i Giganti 2022, e per prepararsi per tempo, l’Amministrazione Basile lancia un avviso pubblico per raccogliere idee, proposte e iniziative a corredo dei festeggiamenti estivi cittadini.

«L’assessore alla Cultura e alle Tradizioni popolari, Enzo Caruso – si legge nella nota – invita le associazioni culturali, i gruppi storici e i cultori di Storia Patria a inviare idee e proposte integrative per lo svolgimento della storica Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti.

In merito inoltre al tema “le Machine festive e l’Agosto messinese. Feste ed eventi che hanno caratterizzato il Ferragosto a Messina”, si invitano i soggetti di cui sopra a inviare le proprie iniziative da inserire nel calendario comunale di eventi collaterali (mostre, esposizioni, conferenze, filmati, ecc…), collegati alle Celebrazioni della Vara e dei Giganti».

Idee per Vara e Giganti 2022

Le idee e le proposte per la “Vara e i Giganti” di Messina dovranno essere inoltrate entro e non oltre le 11:00 di venerdì 15 luglio 2022, all’indirizzo: assessorato.cultura@comune.messina.it.

