Messina in festa per la Vara 2023: la Processione raccontata in 20 FOTO

Grande partecipazione e tanta emozione a Messina per la Vara 2023: per le strade della città dello Stretto, ieri, martedì 15 agosto, è tornata la seguitissima Processione del Ferragosto dedicata all’Assunta. Ve la raccontiamo attraverso venti foto.

Partenza puntuale da piazza Castronovo per la Vara di Messina che, come ogni Ferragosto, ha portato migliaia di messinesi e non per le strade della città, al grido di “Viva Maria”. Ogni anno, per la celebrazione dell’Assunta, infatti, il popolo dello Stretto si riunisce attorno alla Vara, machina votiva viva da oltre 500 anni, ponte con il passato, simbolo di appartenenza.

Concluso il tradizionale percorso che da piazza Castronovo porta lungo la via Garibaldi, con le due tappe principali alla Prefettura – per l’usuale incontro con il Prefetto di Messina – e a piazza Unione Europea, di fronte al Municipio, prima di arrivare a compiere l’iconica girata all’incrocio con la via I Settembre e incamminarsi verso piazza Duomo. Nei prossimi giorni, la Vara rimarrà infatti posizionata di fronte alla Cattedrale di Messina, dove potranno ammirarla cittadini e turisti. Un successo di pubblico, sicuramente, un momento di unione per gli abitanti della città di Messina.

Vara 2023: le foto della Processione del Ferragosto a Messina

+15

Ultimata la Processione, molti cittadini si sono riuniti attorno alla Vara per ammirarla e scattarsi un selfie. Alle 23.00 i tradizionali fuochi d’artificio del Ferragosto messinese hanno illuminato il cielo dello Stretto. Adesso, inizia la preparazione per il prossimo anno; ma non si chiudono qui gli appuntamenti dell’agosto messinese 2023, ancora pronto ad animare la città dello Stretto con un fitto calendario di eventi.

Video della Vara 2023

Di seguito, alcuni dei momenti più belli e iconici della Vara 2023 immortalati sulla pagina Facebook di Normanno.com:

