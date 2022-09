Messina. Vaccini covid a senzatetto e bisognosi: premio “Medico di Carità” al Commissario Firenze

Grande festa per “Terra di Gesù Onlus”, che, sabato 17 settembre, ha voluto premiare quanti hanno lavorato e lavorano per sostenere l’associazione e per aiutare gli ultimi. Assegnati diversi riconoscimenti, nel corso della “Festa sotto le stelle”, tra cui i premi “Medico di Carità”, uno dei quali è andato al prof. Alberto Firenze, Commissario dell’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina, che ha promosso e sostenuto l’iniziativa “Il vaccino per tutti” insieme all’associazione benefica.

Della campagna “Il vaccino per tutti” vi abbiamo già parlato, consiste nel rendere disponibili i vaccini anti-covid anche per chi vive ai margini della società, coloro che si ritrovano al di fuori del sistema sanitario nazionale, da chi è senza fissa dimora, ai migranti, a chi in sostanza, per un motivo o per un altro, è senza tessera sanitaria. L’iniziativa, promossa da Terra di Gesù Onlus, dall’Ufficio per l’Emergenza Covid-19 e da Federfarma è stata lanciata a settembre del 2021 ed è andata avanti per tutta la durata della pandemia.

Nel corso della “Festa sotto le stelle” evento organizzato ogni anno da Terra di Gesù Onlus per ringraziare i propri sostenitori, sono stati assegnati diversi riconoscimenti. Al Commissario per l’Emergenza Covid è andato appunto quello di “Medico di Carità”: «Abbiamo voluto consegnare un premio al prof. Alberto Firenze – ha spiegato il presidente della Onlus, il dottor Francesco Certo –, che è alla guida dell’ufficio Covid 19 di Messina, perché lo merita sia per il lavoro che è stato fatto sul territorio in generale, ma in particolare per quanto ha fatto per le persone bisognose: difatti, grazie a lui e alla sua équipe, ha dato il via, in piena emergenza Covid, all’iniziativa “il vaccino degli ultimi”, permettendo a centinaia di persone senza tetto, non registrate sul territorio nazionale e in condizioni di indigenza di vaccinarsi, salvando così moltissime vite umane. È difficile ipotizzare una persona che meriti più questo premio, quindi complimenti al prof Firenze e a tutto l’Ufficio Covid 19 di Messina». Il premio è stato consegnato dal dott. Salvatore Rotondo in rappresentanza dell’Ordine dei Medici.

Commosso per il riconoscimento il prof. Firenze: «Questa pandemia in tutto il mondo ha visto il sacrificio di tanti colleghi e personale sanitario – ha commentato – e a loro che voglio dedicare questo premio. Questi mesi, fino al 31 dicembre, ci permetteranno di vedere quale sarà il futuro per trattare in maniera adeguata questa emergenza che ha cambiato la storia del mondo». Intanto, interrogato sulla necessità di continuare o meno a indossare la mascherina, il Commissario ha precisato: «È lo strumento di protezione più semplice ed efficace, che soprattutto i cittadini hanno avuto modo di conoscere in questi anni, perché la mascherina nelle strutture ospedaliere era di prassi, prima dell’emergenza pandemica. Tenerla non è male, soprattutto nei luoghi affollati e dove ci sono le condizioni per farlo. Negli ultimi giorni inoltre, i positivi stanno aumentando ed è bene proteggersi».

A fine serata, il dottor Francesco Certo ha lanciato un appello per aumentare le donazioni “Cesta del Buon Pastore”, a sostegno dei bambini poveri di Messina.

La “Festa sotto le stelle” 2022 di Terra di Gesù Onlus

L’ottava edizione della “Festa sotto le stelle” organizzata da Terra di Gesù Onlus si è svolta sabato 17 settembre 2022. L’evento è stato presentato dalla giornalista Marina Bottari e ha visto l’esibizione di Fikissimi, diretti da Massimo Pulitanò (voce Katia Bevacqua, chitarra Cosimo Milone), che hanno presentato canzoni del loro repertorio e in anteprima due brani del CD “Di chitarra e d’amore”, composti da cardiologo messinese: “Avi l’occchi comu lu mari” e“Nascia a Messina”. Coreografie di Rosanna Gargano.Voce narrante Michele Careno. Direzione artistica di Gianni Rizzo.

I premi “Medico di Carità” e gli attestai “Sotto le stelle” 2022

I premi “Medico di Carità” 2022 sono andati al dott.Tonino Borruto, all’UOC di PoliMe (prof.Gianluca Di Bella), alla dottoressa Tiziana Frigione, alla dottoressa Salvatrice Vecchio, al dott. Mario Briguglio, all’Ufficio Emergenza Covid (prof.Alberto Firenze) e al prof. Giuseppe Andò.

Gli attestati “Sotto le Stelle” 2022, indirizzati a chi ha sostenuto le opere benefiche dell’associazione Terra di Gesù onlus sono andati a: i Fikissimi, l’Ordine dei Medici, Salvis Iuribus, Cirs, Acisjf, Chiesa Ortodossa Me, Akademia S.Anna, Banco Farmaceutico, Studio Gino Florena, Tempostretto, Normanno, Federfarma, Fida Capo Peloro, prof. Silvana Briuglia, prof. Fatima Trimarchi, Giada Minissale, Assofante Me, prof.Domenico Venuti, Parrocchia S.Paolino, Rossana Gargano, AMMI.

