Messina: Università e scuole chiuse fino a venerdì 29 ottobre

A Messina scuole chiuse fino a venerdì. Ad annunciarlo è stato il sindaco Cateno De Luca in diretta Facebook. I motivi che hanno portato il primo cittadino a questa decisione sono due: da un lato il perdurare del maltempo, previsto anche per le prossime ore, dall’altro la chiusura di un tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania, che ha causato non pochi disagi alla circolazione da e per Messina. Questa mattina, infatti, si sono registrati rallentamenti e lunghe code sulla Strada Statale 114.

«Non posso tenere una situazione dove per arrivare da Roccalumera a Messina ci vogliono 3 ore. C’è un problema riguardante la sicurezza stradale che va riorganizzata e venerdì tireremo le somme» ha dichiarato Cateno De Luca.

Anche l’università rimarrà chiusa fino a venerdì. E’ stato annunciato pochi minuti fa che «A causa del perdurare dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica dal 27 al 29 ottobre in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Le attività amministrative e le sedute di laurea si svolgeranno regolarmente».

