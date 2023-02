Messina. Una piazzetta in contrada San Nicola a Bordonaro: via alla gara da 73mila euro

Realizzare una piazzetta in contrada San Nicola a Bordonaro e rimettere in sesto i tratti di muretto della pineta di Pompei oggi in stato di degrado: questo l’obiettivo della gara d’appalto da oltre 73mila euro pubblicata dal Comune di Messina e con scadenza fissata al 22 febbraio 2023. Vediamo tutti i dettagli del progetto.

Non solo il centro città. Dopo il bando di gara per la realizzazione di due piazzette nell’area adiacente al Mercato Zaera, in scadenza nei prossimi giorni, il Comune di Messina ha pubblicato un secondo appalto finalizzato alla riqualificazione urbana di un’area però più periferica. L’idea è quella, innanzitutto, di ripristinare parapetti perimetrali della pineta di Pompei, e di realizzare una piazzetta in contrada San Nicola, nella parte alta di Bordonaro.

La gara è stata aperta il 17 gennaio 2023 e si concluderà il 22 febbraio. L’importo complessivo è di 99.700,00 euro, di cui 73.770,00 euro per lavori a base d’asta (comprensivi di 4.292,94 euro per oneri sicurezza) e 25.930,00 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato 01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato;

realizzazione di pavimentazione mediante “basole” in pietra lavica, bocciardate a macchina;

carifica e bitumazione di alcuni tratti di strada limitrofi alle aree oggetto di intervento;

realizzazione di muretti perimetrali in c.a.

Prevista anche la collocazione di panchine.

A questo link tutta la documentazione.

