Messina. Due piazzette accanto al Mercato Zaera: il progetto per riqualificare l’area

Rimettere a nuovo le aree adiacenti al Mercato Zaera, attualmente in stato di abbandono, e realizzare due piazzette: questo l’obiettivo dell’appalto aperto nei giorni scorsi dal Comune di Messina. L’importo a base di gara è di 70.850 euro. Vediamo di quali aree stiamo parlando, in che condizioni si trovano e cosa prevede il progetto.

Un’area in pieno centro, a due passi dal frequentato e recentemente rimesso a nuovo Mercato Zaera (lato via degli Orti), lasciata in preda all’incuria, tra mattonelle rotte, pavimentazione dissestata e vegetazione incolta. La Giunta Basile ha deciso di porre rimedio, anche in considerazione delle infiltrazioni d’acqua che creano non pochi disagi al condominio vicino, e ha pubblicato lo scorso 24 gennaio un bando di gara per realizzare due piazzette e il convogliamento delle acque piovane in un apposito pozzetto e la risagomatura del marciapiede adiacente.

Il bando di gara prevede una procedura aperta, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. Il valore, IVA esclusa è di 70.850,00 euro, compresi gli oneri per la sicurezza (pari a 2.564,77 euro, non soggetti a ribasso). L’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta a 68.285,23 euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 11.00 del 24 febbraio 2023.

Due piazzette vicino al Mercato Zaera: il progetto

Gli interventi previsti dal progetto per la riqualificazione dell’area adiacente al Mercato Zaera e la creazione delle due piazzette sono:

demolizione della pavimentazione esistente, dismissione di orlatura e rimozione di opere in ferro;

realizzazione di massetto di sottofondo per pavimentazione in conglomerato cementizio, con le pendenze idonee a convogliare l’acqua per il corretto smaltimento;

realizzazione di pavimentazione con pietrine di cemento;

allargamento e risagomatura del marciapiede esistente;

realizzazione di impermeabilizzazione, intonaco civile per esterni e strato di finitura per esterni su superfici già intonacate.

Queste le condizioni attuali dell’area:

