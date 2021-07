Messina. Una mini-isola pedonale in via Camiciotti: via libera dalla Commissione Viabilità

Una nuova mini-isola pedonale in via Camiciotti, tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi: è questa la proposta votata e approvata oggi, lunedì 5 luglio, durante la I Commissione Viabilità tenutasi al Comune di Messina. Per rendere effettiva la misura e procedere alla pedonalizzazione manca ancora, però, l’ordinanza di chiusura.

Dopo il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale, anche la I Commissione Viabilità dice “sì” alla mini-isola pedonale di via Camiciotti, sulla scia del provvedimento adottato nell’estate 2020 nella fase di ripartenza post Covid.

A commentare, il presidente della I Commissione Viabilità e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Libero Gioveni: «Il dibattito sulla proposta – spiega – è stato avviato anche a seguito di una formale richiesta pervenuta alla Commissione da parte dei commercianti della zona, oggi rappresentati in Aula dal sig. Giuseppe Alessi».

«Alla seduta – prosegue – era stato invitato il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici Antonio Cardia, oggi assente, in quanto l’Amministrazione comunale si era già espressa positivamente sulla volontà politica di adottare la proposta, per cui si doveva capire se vi fossero le condizioni della fattibilità tecnica da porre in essere con una semplice ordinanza provvisoria, esclusivamente per il periodo estivo. La Commissione, quindi, ha approvato all’unanimità la proposta di pedonalizzare la via Camiciotti nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Ugo Bassi e chiede pertanto con urgenza l’adozione della relativa ordinanza di chiusura».

