Messina, il progetto da 681mila euro per Ortoliuzzo ancora fermo. Gioveni: «Quando i lavori?»

L’ampliamento delle strade di accesso, un parcheggio e un percorso pedonale: questo quanto prevede il progetto da 681mila euro per Ortoliuzzo. Progetto che, però, segnala il consigliere comunale Libero Gioveni, è fermo da tre anni, nonostante sia stato approvato dal Consiglio Comunale a febbraio del 2020. «Quando si darà il via definito ai lavori?» chiede l’esponente di Fratelli d’Italia.

Un percorso travagliato quello riguardante il progetto finalizzato a snellire la viabilità ad Ortoliuzzo, in affanno specialmente nei mesi estivi. Il progetto iniziale, infatti, risale al 1997 ed è stato ripescato, con alcune modifiche dall’Amministrazione De Luca: «Come è noto – spiega Libero Gioveni –, si tratta di un progetto fondamentale per la viabilità durante la stagione estiva all’interno di questo frequentatissimo villaggio dell’estrema zona nord, finanziato con un importo di 681.000 euro (parte dei quali utili a liquidare alcune indennità di esproprio) e risalente addirittura al lontanissimo 1997 e che la scorsa Amministrazione è riuscita a rispolverare prevedendo, oltre l’ampliamento delle strade di accesso, anche la realizzazione di un parcheggio e di un percorso pedonale per la fruizione del mare».

Una volta approvato il progetto lo scorso 3 febbraio 2020, diverse sono state però le difficoltà. In risposta ad un’interrogazione del consigliere Libero Gioveni dell’agosto 2021, il Dirigente al ramo aveva infatti spiegato che, al 13 settembre 2021 mancavano ancora diversi passaggi prima di poter provvedere all’appalto del progetto per Ortoliuzzo. In particolare, non erano state completate le procedure di approvazione del progetto in variante urbanistica; così come l’iter per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Dalla Regione Siciliana, inoltre, era in corso l’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni di un proprietario e di un cittadino di Ortoliuzzo ai fini dell’approvazione del progetto in variante urbanistica.

A distanza di oltre un anno, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia torna alla carica con una nuova interrogazione indirizzata al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello. Nel documento, Libero Gioveni chiede a che punto siano le procedure per l’ampliamento delle strade di accesso a Ortoliuzzo. In particolare, Libero Gioveni chiede se sia stata bandita la gara d’appalto; se ci siano, o meno, motivi che ancora bloccano l’avvio dei lavori; se vi siano, fra le cause ostative, dei contenziosi in corso legati alle procedure espropriative; e, naturalmente, quanto tempo ci vorrà ancora per la realizzazione del progetto.

