“Un palco per tutti”: il progetto del Comune dedicato ai giovani talenti emergenti

Si intitola “Un palco per tutti” ed è il progetto rivolto ai giovani talenti emergenti di Messina (tra i 16 e i 35 anni d’età) a cui il Comune dà la possibilità di esibirsi nello spazio verde di Villa Dante. La seconda edizione del format (già a Natale 2022 era stato pubblicato un avviso), proposto dall’Assessorato alle Politiche giovanili, fa parte del programma “Messina Città della Musica e degli Eventi”.

«Questa Amministrazione – ha detto il Sindaco Federico Basile – ha più volte ribadito l’intenzione di dare spazio ai talenti messinesi; oltre alle esibizioni di cantanti, musicisti e gruppi musicali questa nuova formula di “Un palco per tutti” è ampliata per offrire alla cittadinanza una vasta gamma di discipline artistiche dalla danza al teatro, e attività di intrattenimento».

«L’obiettivo – aggiunge l‘Assessore Liana Cannata – è offrire uno spazio continuo nel tempo, in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City che gestisce Villa Dante, in cui i nostri giovani artisti emergenti possono esibirsi davanti a un pubblico, affinché le loro performance siano l’inizio di un percorso di valorizzazione e promozione del loro talento, ma anche di crescita formativa personale e professionale».

“Un palco per tutti”: come partecipare

Per partecipare a “Un palco per tutti” è necessario compilare il modulo disponibile sul sito YoungMe, indicando la tipologia e la durata della performance. Le domande di prenotazione saranno accolte in ordine cronologico di invio, fino al raggiungimento dei posti disponibili e con la creazione di una lista d’attesa.

Il Comune di Messina metterà a disposizione tutti i venerdì e sabato del mese di settembre, dalle 16.00 alle 20.00, la struttura permanente già allestita all’interno di Villa Dante. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: youngme@comune.messina.it.

