Messina. Un bus per andare a donare il sangue: come funziona l’iniziativa di ATM

32 Condivisioni Facebook Twitter

“Donare unisce due vite!”: è questo lo slogan dell’iniziativa promossa da ATM Messina che domenica 8 marzo metterà a disposizione un bus per chi voglia andare a donare il sangue all’Ospedale Papardo.

L’iniziativa è nata lo scorso ottobre 2019 per promuovere le donazioni di sangue a Messina ed è attiva ogni seconda domenica del mese. Un bus parte dalla sede di ATM di via La Farina, ferma a piazza Cairoli e all’Annunziata e poi porta i donatori all’Ospedale Papardo, a Sperone. Chiunque sia interessato a partecipare può inviare un messaggio su whatsapp al numero 3487432358. Per donare, ricordano da ATM, basta avere tra i 18 e i 65 anni.

Domenica 8 marzo il bus di ATM seguirà il seguente percorso e i seguenti orari:

ore 8.30 – via La Farina (ATM);

ore 8.45 – piazza Cairoli;

ore 9.00 – capolinea nord del Tram (Annunziata).

Proprio in questi giorni è stato segnalato da più associazioni che si occupano di promuovere la raccolta di sangue tra Messina e provincia, un drastico calo delle donazioni, dovuto presumibilmente alla paura generata dalla diffusione (in Italia) del coronavirus. Questo calo è stato registrato fortemente in città, ma anche nel resto d’Italia e che, sottolinea Fasted Messina Onlus, mette in seria difficoltà i pazienti affetti, per esempio, da talassemia e da drepanacitosi.

Gli orari per donare il sangue all’Ospedale Papardo di Messina

Al di là dell’iniziativa di domenica organizzata da ATM, è possibile donare il sangue all’Ospedale Papardo di Messina quasi ogni giorno, secondo i seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30;

il martedì anche nel pomeriggio, fino alle 17.00;

ogni seconda domenica del mese dalle 8.00 alle 11.30.

È possibile richiedere maggiori informazioni chiamando l’Unità operativa complessa di Medicina Trasfusionale (3° Piano) a questo numero: 090 3993507.

(116)