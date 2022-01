Messina, ultimi due giorni per pagare la bolletta AMAM senza mora

A ricordarlo agli utenti è l’AMAM stessa: c’è ancora tempo fino al 28 gennaio 2022 per pagare la bolletta sui consumi idrici a Messina senza incorrere in una mora. Ci sono quindi, gli ultimi due giorni a disposizione. L’Azienda Meridionale Acque Messina ricorda anche i contatti da utilizzare in caso di difficoltà.

Oltre la scadenza sarà chiaramente ancora possibile saldare, ma si incorrerà nel pagamento di una mora. «Per ogni eventuale disguido nella ricezione delle fatture emesse lo scorso mese – ricorda infatti AMAM in una nota –, che dovranno saldarsi entro il 28 gennaio prossimo per non incorrere in aggravi moratori, ovvero per ogni chiarimento sui pagamenti, sulla lettura delle voci e ogni altro dubbio, gli utenti potranno attivare le procedure di contatto telematico all’indirizzo http://portale.amam.it chiedere assistenza all’email urp@amam.it o telefonare ai recapiti 0903687764 e 090 3687765».

