Messina. Tutto pronto per la seconda edizione del Meeting Tourism dello Stretto

Questa mattina, al Comune di Messina, il sindaco Federico Basile insieme agli assessori alle Politiche culturali e al Turismo Enzo Caruso e alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, hanno presentato il programma del “Meeting Tourism dello Stretto” 2024.

Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà a Messina dal 23 al 26 giugno e continuerà nel territorio di Reggio Calabria dal 27 al 29 giugno.

L’obiettivo del Meeting Tourism dello Stretto

L’obiettivo del “Meeting Tourism dello Stretto” è di inserire le città dello Stretto negli itinerari del turismo esperienziale a livello nazionale e internazionale. Saranno presenti buyer italiani ed esteri, a cui verranno presentate le caratteristiche uniche del territorio dello Stretto, comprese le sue bellezze storiche, ambientali ed enogastronomiche. Gli operatori del settore avranno l’opportunità di incontrare i buyer attraverso appuntamenti programmati con la formula “B2B”.

Tra le novità dell’edizione 2024, ci sarà la firma di un Protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Messina e quella di Reggio Calabria per realizzare iniziative congiunte volte alla promozione turistica dell’Area metropolitana dello Stretto.

Messina e Reggio sono un polo attrattivo turistico

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato: «il messaggio del Meeting Tourism dello Stretto è stato recepito anche dall’altra sponda dello Stretto e questo fa capire come il dialogo e la sinergia sono dei fatti. Il comparto turistico non è mai stato vissuto in maniera così sinergica: la collaborazione è alla base di una sana Amministrazione». Le iniziative del Meeting Tourism dello Stretto 2024 saranno a Messina dal 23 al 26 giugno e a Reggio Calabria dal 27 al 29 GIugno. Il sindaco ha concluso: «il meeting serve a far capire che Messina e Reggio sono un polo attrattivo turistico».

L’assessore Enzo Caruso ha sottolineato l’importanza della continuità di questa seconda edizione del Meeting Tourism dello Stretto: «stiamo dando continuità a quello che abbiamo lanciato. Quest’anno abbiamo imprenditori che vogliono farsi conoscere. L’idea è quella di far conoscere il territorio a queste persone che possono costruire pacchetti su Messina. Il 25 c’è la possibilità di prenotarsi con appuntamenti con i buyer per presentare sè stessi. La prima parte del Meeting Tourism dello Stretto viene presentata al Capo Peloro Resort. Quest’anno il meeting sarà anche in inglese e l’obiettivo è quello di far conoscere il turismo esperenziale».

Meeting Tourism dello Stretto: Messina e Reggio

Alla conferenza di presentazione del programma del Meeting del Turismo 2024 erano presenti anche il delegato del Comune di Regio Calabria Giovanni Patella e il dott. Ranuccio, sindaco di Palmi.

I due hanno sottolineato che Reggio Calabria e Messina sono due città con una storia millenaria e un patrimonio culturale inestimabile. L’area dello Stretto, con i suoi 2500 anni di storia, offre tanto: storia, cultura, sport e mare. È un brand importante che deve essere portato al mondo, attirando professionisti del settore turistico.

Si è anche sottolineato il legame tra Palmi e Messina, specialmente con l’evento della Vara. È essenziale investire nella promozione dei luoghi, raccontando la bellezza dei territori e creando reti per offrire pacchetti turistici completi.

Meeting Tourism dello Stretto: l’importanza della sinergia

Il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina ha sottolineato che il fine del Meeting Tourism punta a consolidare un metodo sempre più partecipativo attraverso esperienze, informazioni e progettualità. Il tutto è finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte: «gli imprenditori piantano semi sperando che crescano piante foriere non solo di profitti ma anche di crescita della propria dimensione aziendale e territoriale».

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha posto l’attenzione sull’importanza della sinergia per promuovere Messina: «speriamo che anche quest’anno il Meeting Tourism dello Stretto sia un successo ancora maggiore».

Infine, Cristiana Laurà dell’Autorità di Sistema Portuale ha affermato: «l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto è costantemente impegnata nei porti di Messina e Reggio Calabria per fare crescere il numero delle presenze turistiche nelle due città».

Tutte le informazioni necessarie si trovano su www.turismomessina.it

