Messina, tram bloccato a piazza Cairoli: servizio temporaneamente sospeso

Un tram è rimasto bloccato a piazza Cairoli, nella curva all’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro, a causa della rottura di un pantografo. Il servizio a Messina è quindi temporaneamente sospeso. Sul posto sono presenti i tecnici di ATM Messina Spa, in attesa di un’altra vettura che possa trascinare la carrozza e liberare così la corsia.

La mattinata non inizia nel migliore dei modi per chi si muove con i mezzi pubblici a Messina. Il pantografo (spiega l’enciclopedia Treccani: «Organo di presa di corrente dei veicoli alimentati da una linea aerea di contatto, così chiamato per la sua struttura a parallelogrammo elastico») di uno dei tram cittadini si è rotto e il mezzo è rimasto bloccato all’incrocio tra piazza Cairoli e via Tommaso Cannizzaro. Adesso, si dovrà attendere l’arrivo di un altra vettura per agganciarlo e liberare il passaggio.

Questo l’avviso che compare sul sito di ATM Messina Spa: «Si informano i clienti che per motivi tecnici il servizio tranviario è momentaneamente sospeso. Ci scusiamo per il disagio».

Maggiori aggiornamenti nel corso della mattinata.

