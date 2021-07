Messina, tornano gli eventi allo Stadio Franco Scoglio: da Vasco a Mengoni, i prossimi concerti

A ridare il via ai grandi eventi allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina saranno i concerti di Vasco Rossi, Tiziano Ferro e e Marco Mengoni, a partire da giugno 2022 e poi nell’estate 2023. Ad annunciarlo, il sindaco Cateno De Luca, che promette importanti novità. Già online la delibera di Giunta per la programmazione e l’approvazione del disciplinare di utilizzo del San Filippo.

Dopo lo “stop” dovuto all’emergenza covid-19 e le tante polemiche che hanno visto protagonista l‘ex assessore allo Sport e allo Spettacolo, Giuseppe Scattareggia nell’estate del 2020 (a succedergli, dopo le dimissioni, l’assessore Francesco Gallo), i grandi eventi allo Stadio “Franco Scoglio” stanno per ripartire. Le prime anticipazioni le ha date il Primo Cittadino, in attesa della conferenza stampa che si terrà mercoledì sul futuro dell’impianto.

«Abbiamo fatto un lavoro con l’assessore Gallo – afferma De Luca in diretta Facebook – per rimettere Messina al centro delle grandi strategie, perché ora ci sono le condizioni per poterlo fare. Quando siamo arrivati a Palazzo Zanca per amministrare questa città, non sapevamo neanche da dove iniziare a pagare i debiti, quindi figuratevi se sapevamo dove trovare le risorse per riqualificare lo Stadio. Ora ci stiamo occupando anche dello Stadio, con interventi importanti, che sono già iniziati. Siamo in condizione di poter mettere al centro di una strategia complessiva lo stadio San Filippo di Messina. Questo vale sia per quanto attiene gli eventi sportivi, sia per quanto riguarda ciò che questa grande struttura può rappresentare per il Meridione. Ripartiamo da basi solide».

Stando alla delibera n. 392 del 12 luglio 2021, la Giunta ha quindi accolto la richiesta dell’Agenzia Musica da Bere S.r.l. di Catania cui concederà lo stadio San Filippo – completo dei necessari impianti illuminotecnici e tecnologici, nonché della foresteria, della sala mensa, delle aree esterne ed interne, e delle aree destinate al servizio bar-ristoro, delle aree esterne ed interne, compresi i parcheggi nell’area dello “Scoglio” ed eventualmente del “Palarescifina” –, per i periodi richiesti per lo svolgimento del concerto di Vasco Rossi per il 2022 e per i concerti di Tiziano Ferro e Marco Mengoni 2023.

Quali saranno quindi le date? Il concerto di Vasco Rossi è previsto per il 17 giugno 2022, con eventuale replica il 28; quello di Tiziano Ferro il 4 luglio 2023; mentre Marco Mengoni calcherà il palco dello Stadio “Franco Scoglio” di Messina il 22 luglio 2023.

