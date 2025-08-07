Messina: torna la rievocazione dello spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria. Il programma completo

Durante il periodo di Ferragosto, Messina si prepara a ospitare la rievocazione storica del grandioso sbarco di Don Giovanni d’Austria, il comandante della Flotta Cristiana. Questo evento, sia turistico che culturale, attira migliaia di visitatori e contribuisce a promuovere l’immagine della città dello Stretto nei paesi del Mediterraneo, evidenziando il suo importante ruolo storico.

La manifestazione, che si terrà sabato 9 agosto a Messina, vedrà anche quest’anno l’arrivo della nave Palinuro. Insieme agli attori, la nave rievocherà simbolicamente l’evento del 1571, quando il porto di Messina divenne il punto di raccolta di centinaia di navi e uomini, formando la grande flotta cristiana della Santa Lega.

Don Giovanni d’Austria Messina: appuntamento atteso

La rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria è un appuntamento attesissimo da tutta la città e conosciuto in tutta Italia. L’evento, quest’anno, si fregia del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Mistero della Cultura. Questo riconoscimento testimonia non solo l’alto valore culturale e turistico dell’iniziativa, ma anche il forte messaggio di Pace e di Incontro promosso dalla Rete Euromediterranea “Da Lepanto all’Incontro”. Di questa rete il Comune di Messina è socio fondatore, insieme al Comune greco di Lepanto, alla Marco Polo Project di Venezia, all’Associazione Aurora e al altre realtà culturali di Grecia, Spagna, Isole Canarie, Germania e Italia.

Sbarco Don Giovanni d’Austria: il programma della rievocazione

La partenza della rievocazione storica dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina è prevista alle ore 17:00 in direzione di Grotte. Nello specifico, per quella giornata:

Ore 9:30 – Palazzo Zanca

Saluto dei partner della Rete euro-mediterranea “Da Lepanto all’Incontro” al Sindaco di Messina;

Presentazione del progetto “La Serenissima a Lepanto. Una mappa della memoria della battaglia di Lepanto dell’area Mediterranea”. Un progetto con capofila il Comune di Noventa Vicentina (VI), gemellato con la Città di Messina, a cura di Pietrangelo Pettenò, Marco Polo Project e Mattina Veronese, Sindaco di Noventa.

“WOW – Wheels On Waves… Around the World 2023-2025. Il racconto di uno straordinario giro del mondo a bordo della prima imbarcazione accessibile“, a cura di Andrea Stella Armatore del Catamarano “Lo Spirito di Stella”.

Ore 10:00 – Trofeo Velico Don Giovanni d’Austria A cura di: Federazione Italiana Vela, Comitato zonale della Sicilia – Lega Navale.

Il programma pomeridiano

Nel pomeriggio, le attività saranno:

ore 16:45 Molo Colapesce e Porticciolo del Nettuno Imbarco figuranti, rispettivamente, su Nave Palinuro e imbarcazioni a Vela;

Molo Colapesce e Porticciolo del Nettuno Imbarco figuranti, rispettivamente, su Nave Palinuro e imbarcazioni a Vela; ore 17:00 partenza in direzione di Grotte;

Porticciolo Marina del Nettuno – Passeggiata a Mare;

17:15 Premiazione Trofeo velico “Don Giovanni d’Austria”

Premiazione Trofeo velico “Don Giovanni d’Austria” 17:45 Benedizione dell’anello e Cerimonia dello Sposalizio del Mare A cura del sindaco di Messina Federico Basile;

Benedizione dell’anello e Cerimonia dello Sposalizio del Mare A cura del sindaco di Messina Federico Basile; 18:20 arrivo e premiazione palio “Don Giovanni d’Austria – Trofeo Città di Messina”:

arrivo e premiazione palio “Don Giovanni d’Austria – Trofeo Città di Messina”: 18:30 ingresso nel Porto del Corteo Storico Navale e di Don Giovanni d’Austria su Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, con al seguito Unità Navali dei Comandi delle FF. AA. E imbarcazioni della Marineria Messinese e Calabrese;

Porto Storico. Molo Colapesce – Largo Minutoli

ore 19:30 Sbarco da nave Palinuro di Don Giovanni d’Austria

Scalinata Palazzo Zanca

Ore 20:00 Ingresso trionfale in Piazza Unione Europea e Saluto del Senato Messinese a Don Giovanni d’Austria e ai Comandanti. Momento scenico con attori e 200 comparse in costume storico.

Un villaggio storico cinquecentesco

Dal 7 al 10 agosto, Messina ospiterà una serie di eventi dedicati allo Spettacolare Sbarco del Don Giovanni d’Austria, che quest’anno arriva alla sua XVII edizione. Le iniziative culmineranno con il corteo.

In questa nuova edizione, ci sarà anche l’allestimento di un villaggio storico di epoca rinascimentale, nei giorni 8 e 9 agosto, in Piazza Unione Europea, davanti al Municipio. Qui, ci saranno campi d’arme e si svolgeranno tante attività che coinvolgeranno tutti i visitatori. Non mancheranno attività come il tiro con l’arco, tornei e duelli. Lo scopo dell’iniziativa sarà quello di ricostruire storicamente quell’atmosfera cinquecentesca caratterizzata da un via vai continuo di mercanti, intellettuali, personaggi importanti europei nelle strade centrali di Messina, che scalpitavano in attesa di assistere allo Spettacolare Sbarco del Don Giovanni d’Austria.

Oggi pomeriggio, invece, alle ore 18:00 al circolo Canottieri Thalatta ci sarà un importante appuntamento. Il Dott. Cristiano Barbera, esperto in storia messinese, illustrerà un importante scambio epistolare tra l’intellettuale nobile Gianandrea Doria e il re di Spagna Filippo II. Momento unico per approfondire informazioni riguardo le conseguenze storiche della battaglia di Lepanto e la presenza di truppe alemanne nella città di Messina.

Le Associazioni partecipanti sono:

Associazione Storica “Pro Mili S. Pietro”;

Associazione “Giovanna d’Arco” di Castanea;

Associazione Gonzaga.

