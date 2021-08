Messina, torna il “Vaccino Party” a piazza Municipio: come prenotare

Nuovo appuntamento a piazza Municipio, sabato 28 agosto, con il “Vaccino Party”, l’iniziativa organizzata dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, dall’Asp e dall’Ufficio Straordinario per l’Emergenza Covid-19 nell’ambito della campagna vaccinale. Sarà possibile prenotare per sottoporsi alla somministrazione a partire da lunedì 23 e fino al raggiungimento di 500 partecipanti.

Dopo il primo “Vaccino Party” organizzato in occasione della vaccinazione del Primo Cittadino, la campagna vaccinale torna a piazza Unione Europea per la seconda dose. Il sindaco Cateno De Luca invita quindi la cittadinanza a vaccinarsi e a farlo sabato 28 agosto, a partire dalle 19.30 nei punti che saranno allestiti ai piedi del Municipio. Per vaccinarsi, in quest’occasione, è necessario prenotare. Le prenotazioni saranno aperte a partire dalle ore 9.00 di lunedì 23 agosto al numero di telefono 0909488007 oppure allo 09022866.

Si ricorda, infine, che è possibile sottoporsi al vaccino anti-covid senza prenotazione in tutti i centri vaccinali di Messina e provincia fino al 24 agosto. Continuano, contestualmente, le iniziative de “Le vie del vaccino”, vale a dire le somministrazioni prima di eventi culturali selezionati, come per esempio alcuni dei concerti e degli spettacoli compresi nella rassegna Messina Restarts di Villa Dante. Il prossimo appuntamento, in questo frangente, è fissato per il 21 agosto, in occasione del concerto di Francesco Renga.

